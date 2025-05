Analista Richter desahucia oferta de Manfred y candidatura de Jaime Dunn

El exvocero presidencial y analista político Jorge Richter desahució la propuesta electoral de Manfred Reyes Villa de vender gasolina a 5 bolivianos el litro, así como la candidatura presidencial de Jaime Dunn y Rodrigo Paz Pereira, por lanzar ofertas electorales que calificó como imposibles de cumplir. Dijo que la propuesta de Reyes Villa “no tiene sentido” porque no considera la cotización internacional del precio de los combustibles.

En relación a las postulaciones de Jaime Dunn y Rodrigo Paz, afirmó que tienen pocas posibilidades de éxito electoral porque “sus candidaturas fueron más una desesperación dramática en busca de una estructura y una sigla política como fueron la ADN, MNR, PDC y, al final, en el caso de Dunn, NGP”.

“Ello muestra ante la población un obsesivo intento de ser candidato a cualquier precio, en cualquier sigla. Entonces, por ello, es importante ahí señalar, el otro día alguien decía serán candidatos residuales, por ejemplo, no van a ser determinantes, pero van a dispersar el voto”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Richter explicó que muchas propuestas electorales se sitúan entre “el país posible y el país imposible”. “Algunos de los candidatos, ahí está creo yo el señor Dunn, están proponiendo cosas al país que no son posibles. Hablan y dicen que el déficit fiscal es por un excesivo gasto en sueldos y salarios y señalan que el país tiene alrededor de 700 mil empleos públicos y esa no es la cifra correcta. El país tiene 451 mil empleados públicos y esos 451 mil empleados públicos están compuestos por profesores, médicos, policías, militares, etc. Entonces, ¿van a hacer el recorte por allí? Y es que hay que saber si el déficit fiscal de nuestro país es por gasto corriente o es de gasto de capital”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Finalmente, recomendó tener precisión sobre la naturaleza de la crisis económica boliviana, y subrayó que las respuestas deben ser fundamentalmente políticas. “Las respuestas no son sólo económicas, sino son fundamentalmente políticas, destinadas a estabilizar el país”, dijo, y agregó: “un bloqueo de carreteras no puede reactivar el turismo en el país”.

“Se debe estabilizar social y políticamente, y para ello no hay modelo que pueda solucionar si no es vía condicionante de orden político”, indicó.

Sobre Arce

Con relación a la candidatura de Luis Arce, el analista Jorge Richter observó que el presidente no ha ofrecido ni una sola entrevista de prensa en la que explique por qué buscaría nuevamente la presidencia del Estado. Además, cuestionó que el mandatario no haga apariciones públicas fuera de actos oficiales o mítines políticos.

“Esto significa que no tiene confianza con estar de manera espontánea con la población y con la gente. ¿Por qué? Porque debe temer el rechazo, los silbidos, las interpelaciones, las preguntas, etc.”, comentó Richter. Y agregó: “hay una estrategia que es claramente perceptible y dice que el presidente está buscando un acomodo de los factores de decisión en este proceso electoral que le permitan a él ser el candidato único del bloque social y popular en Bolivia”.

Explicó que esta estrategia busca excluir a otros actores políticos relevantes del campo popular. “Esto no es otra cosa más que la posibilidad de construirse un escenario en el cual el señor Andrónico Rodríguez, Evo Morales o su delfín y el señor Félix Patzi tampoco participen, y en el cual el partido de la señora Eva Copa pueda estar acoplado o bien a su proyecto político del señor Luis Arce o, en su defecto, también deje de participar”.

Según Richter, esa candidatura única buscaría posicionarse no por mérito electoral, sino por falta de opciones. “Esa candidatura única construye algo que en Bolivia se llamaría el voto resignación, y el país no tenga más remedio que tener que votar por el señor Arce, porque no votaría ni por Samuel, ni por Tuto, ni por otro candidato de la derecha”.

Finalmente, señaló que el verdadero objetivo no sería ganar las elecciones, sino asegurarse respaldo institucional. “No está tratando tampoco allí de ganar las elecciones. Lo que está tratando es de construir un cordón de protección jurídica en la Asamblea Legislativa por todo lo que ha generado estos cuatro años”, manifestó.