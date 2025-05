Andrónico Rodríguez se declara candidato presidencial y enciende las alarmas de sus exaliados y de los opositores

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez ante una multitudionaria concentración aceptó ser candidato. Foto: La Razón

Andrónico rompe con Evo y Arce: acepta candidatura presidencial para agosto; “si alguien quiere alejarse, va a ser instrumento del imperio”, dice Evo tras confirmación de precandidatura de Andrónico; y, “¿cómo va a ser renovación alguien que está 12 años junto a Evo?”, Tuto Quiroga cuestiona precandidatura de Andrónico. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Andrónico rompe con Evo y Arce: acepta candidatura presidencial para agosto

Desde Oruro, y ante una multitud de representantes mineros y sectores sociales de todo el país, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció este sábado su decisión de postularse como candidato a la presidencia en las elecciones previstas para agosto, desmarcándose tanto del ala “evista” como del bloque “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Compañeros, en respuesta a este pedido del departamento de Oruro, de Cochabamba, La Paz, El Alto, Tarija, el Chaco, Santa Cruz y de diferentes sectores (…) yo quiero agradecer a todos los hermanos, y desde acá quiero expresar en respuesta a este pedido: ¡ACEPTO!”, declaró Rodríguez, desatando una ovación que coreaba su nombre como futuro presidente. La decisión fue oficializada durante un acto convocado por el sector minero.

Andrónico justifica que fue ‘orgánico’ al aceptar su candidatura

Declarado candidato presidencial este sábado, Andrónico Rodríguez justificó su decisión con la petición que, según dijo, le plantearon varias organizaciones sociales en Oruro. “Siempre he manifestado que seré orgánico a las decisiones de nuestras bases, y hoy, al recibir a numerosas delegaciones que llegaron con tanto esfuerzo a esta convocatoria espontánea (…), tomamos la decisión de aceptar este mandato”, escribió el senador. La mañana del sábado, luego de una multitudinaria caravana que llegó a la Avenida del Folklore, cerca del monumento a José Jach’a Flores, eximio compositor fallecido, Rodríguez aceptó ser candidato. “Desde acá, queridos hermanos y hermanas, quiero expresar en respuesta a este pedido: acepto”, respondió Rodríguez a la invitación a ser candidato presidencial. Más tarde, más sosegado, el senador justificó su decisión, que dejaba esperar semanas y semanas de haber sido promovido.

“Si alguien quiere alejarse, va a ser instrumento del imperio”, dice Evo tras confirmación de precandidatura de Andrónico

Desde el trópico, Evo Morales realizó una llamada telefónica hasta la ciudad de Cochabamba, donde se realizaba un evento político y habló sobre la precandidatura de Andrónico Rodríguez. El expresidente y líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, se refirió a la precandidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. “El congreso departamental de febrero (señala que el) único candidato (es) Evo-presidente. Esa es la línea. Si alguien quiere alejarse, solo va a ser instrumento del imperio, solo va a facilitar cómo intentar dividirnos”, señaló Morales vía telefónica a sus seguidores que estaban reunidos en la ciudad de Cochabamba. Este sábado, Rodríguez aceptó ser precandidato a las elecciones generales que se realizarán este 17 de agosto. El presidente del Senado dio a conocer su decisión durante un evento de los mineros cooperativistas en Oruro.

“¿Cómo va a ser renovación alguien que está 12 años junto a Evo?”, Tuto Quiroga cuestiona precandidatura de Andrónico

El precandidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó la precandidatura de Andrónico Rodríguez para las elecciones del 17 de agosto y consideró que el senador representa “lo peor” del expresidente Evo Morales y del mandatario Luis Arce Catacora. “¿Cómo va a ser renovación alguien que está 12 años junto a Evo Morales? Él estuvo junto a Evo Morales cuando Morales se quedó en el poder por tercera vez en 2014, cuando desconoció el 21F, el 2016. Cuando hizo fraude el 2019”, señaló Quiroga al cuestionar el rol político de Rodríguez. “Sabemos que Evo Morales ha destruido el país, es un hombre que nos hace pasar vergüenza todo el tiempo, y Andrónico ha sido su segundo desde el 2013, 2014”, agregó. “En lo legislativo, ha sido el lugarteniente de Luis Arce durante los últimos cinco años”, señaló. “Es como meter lo peor de Evo Morales y el desastre de Arce en una licuadora, y más o menos sale eso”, manifestó.

Claure: «Tengo mucha fe en Andrónico, es 1000 veces mejor que un pedófilo o un incapaz»

El empresario y político Marcelo Claure expresó este sábado su satisfacción con la decisión del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, de candidatear a la presidencia en las elecciones de agosto próximo. “Tengo mucha fe en Andrónico. He compartido mucho con él los últimos 3 años y ahora que se lanzó a ser un político que le dijo NO al pedófilo y al incapaz, estoy seguro que va a ser una oposición constructiva, no destructiva”, escribió Claure en redes sociales. Claure considera que la oposición ganará las elecciones si se une y por eso cree que Rodríguez sería una “gran oposición”. “La situación se da, la oposición se une y gana las elecciones y Andrónico será una gran oposición para ayudar a Bolivia salir de la crisis. No tengo la más mínima duda. Con esto finalmente se termina el pedófilo (Evo Morales) y Luis Arce con su familia de criminales se van a casa. Veo un gran futuro para Bolivia”, afirmó.

Tras fallo en su contra, defensa de Evo ve “pataleadas de ahogado” y dice que ya ganó el caso

El equipo jurídico de Evo Morales salió al paso luego de que un juez de La Paz revocara la resolución emitida por la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, que anulaba la orden de aprehensión contra el expresidente. Los juristas calificaron esta medida como “ilegal e inejecutable”, considerando que la determinación de Moreno no puede ser antepuesta por otra autoridad judicial. “No puede ver venir otro tribunal de otro lado a decir si está bien o mal, eso no existe en el orden jurídico interno boliviano. Repudiamos eso, por tanto, es inejecutable, ilegal y contrario a la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirmó Wilfredo Chávez, abogado de Morales. Chávez mencionó que la reciente medida impuesta por el juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franz Zabaleta, es una “pataleada de ahogado” y sostuvo que el cuerpo jurídico del expresidente ya ganó el caso. “La decisión (de Moreno) debe cumplirse”, afirmó.

La escalada del dólar paralelo, entre el pánico financiero y la especulación sin fundamentos

En las últimas semanas, la cotización del dólar paralelo en Bolivia ha experimentado un marcado ascenso, impulsado menos por fundamentos económicos reales que por la percepción generalizada de una posible devaluación. Esta dinámica ha sido alimentada por comportamientos especulativos: muchos agentes económicos, anticipando nuevas alzas, han optado por retener sus divisas o adquirir más, generando así un desbalance entre oferta y demanda basado en expectativas, no en datos objetivos. El mercado cambiario se ha tornado extremadamente sensible, reaccionando de forma desproporcionada a cualquier información económica o política. Este fenómeno se ve exacerbado por la circulación de rumores y desinformación en redes sociales como TikTok, donde opinadores carentes de criterio técnico han contribuido a generar pánico financiero y presiones especulativas.

Desocupación en Bolivia: 3.9% en promedio, pero el 6% de los jóvenes despierta preocupaciones

La tasa de desempleo, en el primer trimestre del año, llega a 3,9%, pero hay mayor cantidad de jóvenes sin empleo, ya que en este segmento poblacional el índice alcanza el 6%. Asimismo, la desocupación de las mujeres registra una tasa del 4,6%, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 1 de mayo se celebró el día del Trabajo y el documento del INE reporta información trimestral sobre las principales estadísticas e indicadores del mercado laboral en el área urbana de Bolivia. De acuerdo a la ECE, en el primer trimestre de 2025, la tasa de desocupación (TD) en el área urbana de Bolivia llegó a 3,9%, cifra menor a la registrada en el mismo período de 2024 que fue de 4,1%. La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó un total de cinco millones 20 mil personas en el primer trimestre de 2025, un incremento del 3,7% en comparación con el mismo período de 2024.

Fegasacruz: Bolivia tiene el precio más bajo de carne en la región

El precio de la carne de res en Bolivia es el más bajo de la región, lo que alimenta que su salida de contrabando, aseguró el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz. A casi tres meses del veto a la exportación de carne por parte del Gobierno, Fegasacruz insistió en que la venta en el exterior no tiene nada que ver con el alza en el precio en el mercado interno. Ratificó que el contrabando es el principal problema. El sector cuestiona que el Gobierno quiera poner un precio tope y se quiera reglamentar la subasta. Según datos de Fegasacruz, el kilo gancho de carne en Chile ronda los $us 11,98, en Argentina vale $us 4,6; en Perú $us 4,2; en Paraguay a $us 4,1 dólares, en Brasil $us 3,7; mientras que en Bolivia el precio está en $us 2,5. “Debido a este precio se incrementa el contrabando, aún así hay autoridades que insisten en culpar al exportador que hace subir”, manifestó Ruiz.

Crisis cambiaria impulsa compras pese a ventas bajas

Frente a una acelerada devaluación de la moneda nacional, los bolivianos han optado por invertir sus ahorros en la compra de bienes, buscando proteger su capital ante la pérdida de valor. Sin embargo, a pesar de esta tendencia de refugio en activos, las ventas comerciales se mantienen bajas, reflejando la cautela y restricciones del consumo interno. La inflación, que continúa reduciendo el poder adquisitivo de la población, agrava el escenario económico. De acuerdo con reportes recientes, el dólar ya acumula una devaluación cambiaria superior al 100%, alcanzando cotizaciones que sobrepasan los 15 bolivianos por dólar en el mercado paralelo. Este fenómeno genera incertidumbre entre consumidores y empresarios, al tiempo que incrementa la demanda de dólares y bienes durables como una forma de preservar el valor de los recursos ante la pérdida de confianza en la moneda local.

