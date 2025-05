Ányelo Céspedes afirma que evistas no dejarán La Paz si Morales no es inscrito

El diputado recuerda a los movilizados que deben cumplir tres tareas importantes en esta jornada: proteger al expresidente, llegar hasta el TSE y verificar su inscripción ante el TSE.

eju.tv / Video RKC

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, anunció en las pasadas horas que los adeptos de Evo Morales se quedarán en la sede de Gobierno hasta que la inscripción del exmandatario sea registrada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque esa es la determinación del Pacto de Unidad afín al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.

Céspedes da a entender también, tal cual lo hicieron otros dirigentes del evismo como Ponciano Santos y Vicente Choque, que el expresidente será quien inscriba al binomio presidencial, así como a los candidatos a senadores y diputados que irán a las elecciones nacionales con una sigla partidaria aún no revelada; sin embargo, afirma que el exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) se plegará a la columna en un lugar no identificado, para evitar su posible aprehensión.

En consecuencia, señaló que los movilizados tienen tres tareas importantes: precautelar la seguridad de Morales, garantizar su arribo hasta el ente electoral e inscribir la candidatura. “La prioridad (es) cuidar al comandante Evo, la segunda prioridad es llegar al Órgano Electoral y la tercera prioridad es inscribir al futuro presidente de Bolivia. Que Dios nos acompañe en nuestra lucha. Mucha fuerza, compañeros y compañeras”, arengó el asambleísta.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los sectores sociales se congregaron en El Alto para bajar hasta el TSE. Foto: RKC

Asimismo, Céspedes, además de resaltar la importancia de esta fecha para el sector evista, ratificó que las bases movilizadas no dejarán la sede de Gobierno si es que Morales no es inscrito por el TSE. “Hoy es un día muy importante, no volvemos a casa, sino es con la inscripción de nuestro comandante Evo Morales a candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy es un día histórico para el instrumento y la patria, no importa lo que suceda, si nos meten bala, nos gasifican o nos matan”, enfatizó.

La columna que llegó desde el trópico de Cochabamba, del municipio de Parotani y de otros sectores del país, partirá desde la avenida 6 de Marzo de El Alto, a la altura de Molino Andino, que también es el ingreso a la población paceña de Achocalla; hasta las oficinas del TSE, en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz, con la finalidad de inscribir a los postulantes de ese instrumento político. Se prevé que los movilizados llegarán a ese lugar aproximadamente a mediodía.

La Dirección Nacional de ‘Evo Pueblo’ aseguró también que otros sectores se plegarán a la marcha que iniciará en El Alto, pero que otras organizaciones sociales también ingresarán desde diferentes puntos cardinales de La Paz, para acompañar al exmandatario en la inscripción del binomio evista ante el ente electoral. Sin embargo, la alcaldía de La Paz determinó cerrar la plaza Abaroa al público por labores de fumigación y desratización que iniciarán este viernes y concluirán el lunes.