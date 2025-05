Apuntes de un no politólogo rumbo al 17A

Hernán Cabrera M.

En Bolivia, los políticos han convertido a la política en el “arte de identificar y neutralizar al enemigo” (Timothy Snyc). Así lo hizo Banzer: Al amigo todo, al enemigo palo. Lo hizo Evo Morales: encarceló a sus opositores y generó hechos, como la matanza de El Porvenir, el caso Hotel las Américas, el supuesto golpe de Estado de 2019.

En este proceso electoral, reina la la guerra sucia y a matar es el principal elemento entre los candidatos del oficialismo y la oposición. Cero debates de programas, de ideas, de propuestas entre los candidatos.

El MAS vs MAS enfrascado en denuncias de corrupción del más alto calibre.

Evo Morales violando las leyes, burlándose del país y de sus instituciones, se asume como el Mesías y el único para “salvar a Bolivia”. Hizo su marcha para forzar su habilitación.

Listas negras de Camacho desmoronó aun más la frágil unidad de la oposición, palabra usada hasta el hartazgo, pero que no se concretó rumbo al 17A.

Manfred Reyes bombardeado por la oposición: alfil del MAS, títere de Arce, dinosaurio.

Aparecen los taxipartidos o semiagrupaciones para negociar algún espacio o cuota de poder. Algunos de ellos son eliminados de la contienda electoral.

Pero no se discute, ni debate la Bolivia que se quiere construir o reconstruir. Tantos retos que tendrá el periodismo en este proceso electoral. La prensa boliviana debe retomar su rol que tuvo en el pasado: generar los debates públicos y no ser simples replicadores de los dichos y acusaciones de un bando y del otro.

Solo importa descalificar al adversario político y para ello todo vale: insultos, denuncias, chismes, golpes bajos. Eso vienen haciendo los candidatos de la derecha, izquierda, del centro, los liberales. En el MAS en sus tres vertientes las denuncias del más alto calibre.

Se vienen días y días de una intensa campaña que ahora tendrá mas resonancia, por la presencia y el nivel de audiencia de las redes sociales, que serán usadas al máximo.Serán tres meses de estar atentos al celular para conocer la última novedad electoral, que a la vez los más de siete millones de electorales serán protagonistas del proceso eleccionario, que no solo acudirán el 17 de agosto a emitir su voto, sino que con seguridada irán más allá: registrarán su voto, harán selfie, tik tok, subirán sus fotos y videos en el facebook, señalando por quién votaron o denunciarán alguna irregularidad que sean parte.

La verdad y la realidad estarán cuestionadas, tratando de imponerse los influencers, marketineros que venderán otras verdades y otras realidades en el Facebook, twitter, tik tok, Instagram, etc. Asesores lean al sociólogo, ensayista y asesor político ítalo-suizo Giuliano da Empoli que en su libro“El mago del Kremlin”, plantea algo profundo, inquietante. Señala que no se trata de hacer campañas publicitarias, sino trabajar con la información y la comunicación, llegando a plantear hasta inventar la realidad: “¿Qué te parece dejar de crear ficciones y empezar a crear la realidad?. Ya no se trata de mantener algo que ya existe, sino de inventar algo que todavía no existe”, qué manera de ir al fondo del asunto, lo cual no es entendido por los estrategas y marketineros electorales que ya están en sus labores detrás del candidato.

Recuerden asesores y marketineros que Milei ganó las elecciones repitiendo hasta el cansancio dos arengas: “Viva la libertad, carajo” y “Es el fin de la casta política, chorra y parasitaria». Eso les falta, fuerzas motrices discursivas, pero no los diez tik tok al día que producen con el candidato millonario.

El boliviano no es aburrido, ni amargado, ni peor aún un fracasado. Tendrá en este proceso electoral grandes y variados motivos para salir de su rutina, asistiendo a este espectáculo intenso y cambiante de la lucha por el poder entre los varios candidatos de la izquierda, derecha y del centro que ya están en carrera.

¿Para qué la política? ¿Cuál es el objetivo del poder? ¿Qué es hacer política? Las respuestas que hemos escuchado es variada: servir al pueblo, hacer gestión por la salud, educación, alimentación, etc. Pero es algo más y con ello, se hace una síntesis de todas las respuestas posibles, cuando el boliviano está acosado de tantos peligros y problemas irresueltos.

“La política tiene un solo objetivo: dar respuestas a los terrores humanos”, apunta muy bien el asesor de Putin.

Por último que la lucha por el poder no es sólo de ustedes y sus colaboradores, no solo es de grupos reducidos es de todo un pueblo que cada vez está mas ansioso de ser protagonistas de las grandes decisiones.

“Cuanto mas se extiende la esfera del Poder, mas gente hay que aspira a él. La vida va a donde hay vida, y cuando toda la vitalidad de la nación está concentrada en su gobierno, es natural que todos aspiren a participan de él”, precisa el investigador sobre las estructuras del poder, Odilon Barrot.

La lucha por el poder en Bolivia no es para aburridos ni amargados ni fracasados. Tendremos tres meses intensos y hay que ser protagonistas.

Fuente: eju.tv