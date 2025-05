Arce en franca campaña electoral: “la derecha se ha envalentonado en estos meses”, acusa.

El Jefe de Estado fue proclamado candidato a la presidencia por el MAS de Oruro, donde reiteró los cuatro ejes discursivos de su campaña electoral.

Foto: toma de pantalla eju.tv

Fuente: eju.tv

El presidente de Bolivia Luis Arce, fue proclamado esta tarde por organizaciones orureñas del Pacto de Unidad como candidato a la Presidencia por el MAS-IPSP. En su discurso dirigido a sus afines, agradeció al pueblo orureño y sus organizaciones sociales por la “nominación” de su nombre para que una vez más asuma la presidencia de la nación.

“¡Nos querían matar! ¡no estamos muertos! ¡Estamos más vivos que nunca para luchar junto al pueblo boliviano!” arengó a sus afines, al señalar que el pueblo boliviano respaldará el pedido de las organizaciones sociales de que Arce sea el candidato del MAS.

A tiempo de señalar que “todo el tiempo” los líderes de la derecha, de la oposición se visibilizan en los medios de comunicación y la prensa, mientras que el pueblo se sentía desprotegido y sin una opción electoral.

Arce dijo que su gobierno impulsa la instalación de una planta de tratamiento de zinc, pero la derecha está estrangulando las leyes impidiendo que en la Asamblea Legislativa se apruebe un crédito que debe servir para financiar la citada planta.

Tal como sucedió el reciente miércoles en la ciudad de La Paz, donde Arce también fue proclamado como candidato a la presidencia, en Oruro reiteró los ejes de su discurso de campaña: que debe ser reelecto para continuar con el proceso de industrialización creando plantas de diversos productos; otro eje es señalar que el MAS “no está muerto” sino que continuará siendo protagonista en los comicios generales; en tercer lugar, que el MAS-IPSP está renovado porque ya no tiene dueños (en alusión al ex jefe del MAS, Evo Morales) y por tanto no habrá “dedazo” para elegir candidatos a diputados, senadores, y autorides municipales y regionales.

Y el cuarto eje discursivo, fueron las reiteradas acusaciones a la “derecha” por ser “privatizadora” y “vende patria.