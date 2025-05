Armin Dorgathen desmiente a Novillo: “YPFB no compró criptomonedas”

Jhovana Cahuasa

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, manifestó este lunes en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno que no hicieron ninguna compra de criptomonedas.

De esa manera la autoridad, desmintió al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien indicó el pasado 24 de mayo en una entrevista realizada en Que No Me Pierda, que YPFB sí realizó la compra de monedas digitales.

“No hicimos ninguna transacción con criptomonedas, es una mala información que debe tener el ministro de Defensa, no es su sector evidentemente, pero YPFB no hizo ninguna transacción con criptomonedas, y ahora tampoco, porque ya tenemos el decreto supremo para no hacerlo. Así que no compramos criptomonedas de ningún servicio hasta ahora”, manifestó Dorgathen.

Para la autoridad de YPFB, el ministro Novillo, no maneja el área, por lo que presuntamente desconoce este hecho y reiteró que no se hizo ninguna compra de criptomonedas.

Ante la cuestionante sobre si Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compró criptomonedas para poder adquirir combustible, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó en pasados días que sí se realizó.

«Que yo tenga entendido creo que lo hizo, pero no en la magnitud y en la cantidad que se le ha atribuido, no. Creo que lo hizo ante una emergencia, ante una necesidad muy urgente, creo que en algún momento lo hizo”, afirmó Novillo.

De esa manera Dorgathen desmintió a Novillo, y dijo que es el ministro de Hidrocarburos en todo caso, quien debe estar llamado a hablar sobre el tema, y señaló que existe un factor especulativo.