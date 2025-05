Asamblea aprobó solo 284 leyes, el resultado más bajo de 3 gestiones

Desde la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, el 7 de mayo de 2009, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) promulgó 1.628 leyes, en tres periodos legislativos, de acuerdo con una investigación realizada por el asambleísta departamental Israel Alanoca. De ese total, la actual Asamblea solo aprobó 284 leyes, lo que representa la producción legislativa más baja en 16 años.

Los datos revelan que los senadores y diputados lograron elaborar, debatir y aprobar solo un promedio de 57 normas por año, cuando el promedio de las anteriores dos legislaturas fue de 130 leyes promulgadas por año.

Lo que sí se incrementó para los actuales senadores y diputados fue su salario, pues en 2010 los legisladores ganaban 11.500 bolivianos y ahora perciben 23.312, a un promedio de 777 bolivianos por día y un total de 303.056 bolivianos por año, incluido un aguinaldo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El registro de la Gaceta Oficial revela que, desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se aprobaron 1.628 leyes. En el primer periodo legislativo, de 2010 a 2015, se aprobaron 653 leyes; luego, en el segundo periodo legislativo, de 2015 a 2020, se aprobaron 691 leyes; sin embargo, en el periodo 2020 – 2025, que está por finalizar, tan solo se aprobaron 284 leyes, lo que representa el 17% del total. ¿Quiénes son los responsables de esta gestión deficiente?”, cuestionó Alanoca, en entrevista con Visión 360.

El legislador apuntó a los cuatro presidentes de la Cámara de Diputados, pero hizo énfasis en la responsabilidad del presidente nato de la ALP, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a quien calificó como un personaje político que no supo articular el trabajo entre las bancadas y carece de la capacidad de negociación con las organizaciones políticas opositoras.

Alanoca cuestionó también el trabajo del aún presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien pese a haber ejercido el cargo por estos casi cinco años, no supo generar espacios de diálogo para cumplir con el trabajo de fiscalización y generación de normas de control sobre el Estado.

Visión 360 buscó la contraparte de los cuatro presidentes de la Cámara de Diputados: Freddy Mamani, Jerges Mercado, Israel Huaytari, Omar Yujra y el senador Rodríguez, pero hasta el cierre de edición solo Huaytari atendió la solicitud, quien en un contacto telefónico dijo de forma escueta no tener responsabilidad alguna y que la pregunta debía ser hecha a otra autoridad.

A la Vicepresidencia se envió un cuestionario de preguntas puntuales —a pedido de esta oficina— sobre las razones por las que se aprobaron solo 284 normas nacionales y por la falta de aprobación de leyes para temas relacionados, por ejemplo, con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niños, la corrupción, sobre la protección al medio ambiente, contra los incendios forestales y la minería ilegal. A nombre del vicepresidente Choquehuanca, su oficina envió una respuesta general sobre el tema.

“La propuesta y aprobación de proyectos de ley es responsabilidad de los senadores y diputados, bajo la conducción de las presidencias de ambas cámaras. El tratamiento de los Proyectos de Ley se rige bajo el Procedimiento Legislativo. La Presidencia de la ALP en el marco de sus atribuciones, interviene, dentro el procedimiento legislativo, en casos de Leyes sancionadas que son observadas por el Presidente del Estado, en Proyectos de Ley cuyas modificaciones introducidas por la Cámara Revisora, no son aceptadas por la Cámara de Origen y ante la falta de pronunciamiento por más de 30 días parte de la Cámara Revisora”, señala parte de la respuesta de la Vicepresidencia.

En esa nota, se hace una relación del procedimiento legislativo y de las atribuciones del presidente nato de la ALP, para finalmente señalar: “La Presidencia de la ALP llevó adelante una serie de encuentros de coordinación con las bancadas políticas, que permitieron la aprobación de leyes que aportaron estratégicamente al desarrollo normativo del Estado”.

El asambleísta Alanoca señaló que, además de haber aprobado pocas leyes en la actual ALP, la “calidad” e “importancia” de estas también son cuestionables. Detalló que, de las 284 leyes aprobadas, 81 son de transferencia de bienes, 57 declarativas, 39 de préstamo, 31 en materia autonómica, igual número sobre desarrollo normativo, 25 de trámite entre Presupuesto General del Estado y otros, siete de ratificación de acuerdos y dos leyes en materia de minería.

“¿A qué nos referimos cuando decimos leyes de transferencia?, son meros trámites. Por ejemplo, se dicta una ley para transferir un terreno del Ministerio de Defensa a la Gobernación. El segundo grupo de leyes son las declarativas: 57. Por ejemplo, la Ley Nº 1354 de diciembre de 2020, ‘declara’ patrimonio cultural inmaterial del Estado a la ex fábrica de Alcohol Toro; otra ley (Nº 1562) es por el día nacional de ‘El Ch’uta y el Domingo de Tentaciones’; así como la ley (Nº 1603) que declara como patrimonio cultural a la danza de ‘Las Ovejitas’”, citó Alanoca.

Reflexionó sobre la importancia de las leyes aprobadas para grupos de la sociedad identificados con algunas tradiciones; sin embargo, sostuvo que estas no pueden estar sobre el interés de la población, en relación con leyes que eran necesarias para mejorar, por ejemplo, la economía, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, algunas de las cuales tratan sobre la necesidad de sanciones drásticas contra funcionarios públicos que incurren en este delito.

En un breve contacto, el diputado Huaytari dijo a este medio que “no es necesario” que brinde información; dijo que en la Cámara de Diputados se aprobaron 112 proyectos, durante el año de gestión. Sin embargo, al ser consultado sobre las razones por las que, en general, los proyectos no se promulgaron para consolidarse como leyes, el diputado “arcista” eludió dar una respuesta.

El registro revela que, en su mayoría, los proyectos de ley de ambas cámaras están estancados en la instancia revisora o fueron rechazados en el pleno; Huaytari se negó a tocar el tema.

“No, pues, no es mi responsabilidad (explicar por qué no se aprobaron), yo soy el que aprueba (el proyecto en Diputados) y punto. Yo no te voy a dar datos. ¿Qué datos te voy a dar?”, fue la respuesta del representante potosino, antes de colgar.