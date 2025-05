Baldivieso: «Los jóvenes pueden darle alegrías al fútbol boliviano»

El DT de Always Ready destacó el compromiso de su plantel y el potencial de los jóvenes jugadores bolivianos. También expresó su deseo de volver a dirigir a la selección nacional.

El entrenador de Always Ready, Julio César Baldivieso, habló en entrevista con eldebersport sobre el presente del equipo alteño, las reglas internas que rigen en su plantel, sus objetivos a corto plazo y su mirada sobre el talento joven en Bolivia. También se refirió a su deseo de volver a dirigir la selección nacional y a la falta de oportunidades para los técnicos bolivianos.

Baldivieso destacó el compromiso y la disciplina que exige a sus jugadores. “Descansar, alimentarse, gimnasio. Nosotros ponemos las reglas de juego y aquel futbolista que cumpla tendrá más oportunidad de jugar”, señaló, remarcando que hay una “lucha sana” en el grupo y que el rendimiento colectivo es actualmente “superlativo”.

Aunque Always Ready ha tenido un arranque sólido en el campeonato, Baldivieso prefirió mantener la cautela: “Voy objetivo por objetivo. El más inmediato es el partido del fin de semana en El Alto. Esto recién empieza, hay equipos que se han consolidado bastante bien”, dijo.

Uno de los puntos que más entusiasmo genera en el DT cochabambino es el nivel de los jóvenes talentos que tiene a su disposición. “Paniagua, Maraúde, Camacho y Tegrazas son jugadores de mucho talento. El país cuenta con jóvenes que pueden darle muchas alegrías al fútbol nacional”, expresó.

En cuanto a sus aspiraciones personales, Baldivieso no ocultó su deseo de volver a la selección boliviana. “Sí, es un objetivo volver. Solo Dios sabe si será posible o no. Como va Always Ready, quién no te va a contratar”, comentó con una sonrisa, destacando también su exitoso paso por San José.

El exseleccionado nacional también hizo una crítica sobre el trato desigual entre técnicos nacionales y extranjeros en Bolivia. “Hay entrenadores extranjeros que fracasan, los echan y a los dos días ya están en otro equipo. A un boliviano lo echan y pasa dos o tres años sin trabajo. Nosotros también tenemos capacidad y deberíamos valorarnos más”, reclamó.

Finalmente, Baldivieso recordó un dato que lo llena de orgullo: es el único jugador boliviano que ha vencido dos veces a Brasil, en 1993 y 2001, marcando goles en ambos partidos. “Son logros que quizás la gente no sabe, pero que quedarán para el recuerdo de mis hijos”, concluyó.