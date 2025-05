Bazán: A Paola Aguirre le ganaron los nervios, pero está asimilando que no irá a una candidatura nacional

Aguirre dijo sentirse decepcionada por haber sido incluida en una “lista negra” que vetó su participación como candidata del bloque de Unidad.

Santa Cruz.- Frente a las declaraciones de Paola Aguirre, quien expresó su molestia tras figurar en lo que algunos interpretan como una “lista negra” dentro del bloque de Unidad, el diputado Erwin Bazán aseguró que la reacción de la asambleísta departamental se debió a “los nervios”, pero afirmó que, luego de conversar con ella, está comenzando a asimilar la decisión tomada por la dirigencia del partido.

«Yo creo que a la compañera, a Paulita, le ganaron los nervios, la expectativa», declaró Bazán, quien confirmó haber conversado con Aguirre recientemente. “Está distendida, está decepcionada, pero con mejor ánimo. Yo creo que está asimilando que no va a ir a una candidatura nacional por una decisión del partido”, añadió Bazán en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La mañana de este lunes, Aguirre dijo sentirse decepcionada por haber sido incluida en una “lista negra” que vetó su participación como candidata del bloque de Unidad. Es así que pidió explicaciones a su propio partido, Creemos.

Bazán defendió la unidad del proyecto político y sostuvo que se trata de una decisión colectiva. “Yo puedo querer ser astronauta y no por eso voy a ser astronauta y tengo también que entender que aquí hay un proyecto colectivo. No hay que hacer cuestión de Estado la candidatura de una sola persona. Hay una causa más importante”, señaló, subrayando que las aspiraciones individuales no deben sobreponerse al proyecto conjunto que es sacar al MAS del poder.

En ese marco, Bazán afirmó que él mismo no será candidato y que acepta la decisión sin resentimientos: “Yo pudiera decir que me he ganado un espacio, que Santa Cruz me necesita. Pero no creo ser más importante que Santa Cruz, ni que Santa Cruz dependa de mí”.

Las declaraciones llegan en un contexto de definiciones políticas rumbo a las elecciones nacionales de agosto, donde el bloque de Unidad, al que se sumó Creemos bajo el liderazgo de Luis Fernando Camacho, busca consolidar su propuesta con base en la disciplina interna y la coherencia de liderazgo.

En ese sentido, mientras algunos cuadros políticos manifiestan su desacuerdo con las decisiones de la cúpula política, Bazán apuesta por cerrar filas y recordó que “el mundo no se tiene que acomodar a nuestros deseos”.