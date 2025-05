Bloquean la ruta que une Cochabamba con el occidente para evitar el ingreso de camiones con basura de Cercado

Fuente: Unitel

El alcalde de Colparihua, Nelson Gallinate, señaló este sábado que se instaló un bloqueo indefinido en la avenida Blanco Galindo, parte de la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con el occidente, para impedir el paso de camiones con basura del municipio de Cercado hasta el municipio de Cotapachi.

“El bloqueo es de manera indefinida hasta que la Gobernación se pronuncie y se clara que no ingrese más la basura a estas celdas, que no se han construido de manera irregular sin ninguna licencia ambiental”, señaló Gallinate.

Agregó que no hubo reunión con las autoridades de Cercado o departamentales.

“Desde ayer en la noche han ingresado los carros, creo que tratando de sorprendernos en la noche y un fin de semana”, señaló.

Hace 13 días el Tribunal Agroambiental ordenó el cierre del botadero de K’ara K’ara, ubicado al sur de la ciudad tras protestas de los vecinos respecto a plazos para que ya no se use el lugar. En tanto, la Alcaldía señalaba que una empresa se había adjudicado un contrato de industrialización de basura; sin embargo, no había un predio definido para depositar los residuos.

Este viernes, la Alcaldía rescindió contra con la empresa en tanto miles de toneladas de basura se encontraban en las calles.