Bloqueo en Pailón destapa la precariedad del tramo Okinawa – Los Troncos y otras rutas alternas

El dirigente explicó que los caminos que conectan a las comunidades de la zona este con el norte no reciben una atención adecuada y esto se extiende en municipios de la zona este como San Javier, San Ramón y Concepción, tema que se agrava también en el norte y llegando a Beni, un departamento que aún anhela la evolución de su infraestructura vial.

“Las carreteras están totalmente olvidadas, no hay no hay atención, los camiones se han plantado, es totalmente un desastre ese camino de Okinawa – Los Troncos Entonces, creo que el ministro de Obras Públicas (Edgar Montaño) no le entiende (al tema de las rutas)”, expresó el dirigente del sector.

En esta línea, Yujra señaló que es fundamental dar prioridad a las carreteras y más tomando en cuenta que son tiempos clave para el sector productivo que está movilizando su producción desde el campo hacia los silos o hacia la industria.

“No hay carretera que pueda transitarse y además están los bloqueos, cualquier ruta alterna ya está totalmente olvidada por las autoridades, ¿dónde se va la plata de los peajes?”; cuestionó el ejecutivo al advertir que “el ministro de Obras Públicas se aplazó”.

Este miércoles, Pailón radicalizó su protesta ante la nueva configuración de la cartografía electoral, la cual fue oficializada en días pasados por el Órgano Electoral. Los movilizados cumplen una segunda jornada de la medida en la ruta Bioceánica y ya la extendieron a la vía férrea.