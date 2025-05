Brad Pitt rompió su silencio sobre el divorcio con Angelina Jolie y los ocho años de batalla legal

Tras casi una década de disputas legales, el actor reveló su reacción a la firma del acuerdo final con su exesposa

La separación legal entre Pitt y Jolie culminó en diciembre de 2024, tras un largo y agotador proceso.

En declaraciones a GQ y en el marco de la promoción de su próxima película F1, Brad Pitt habló por primera vez sobre el largo y complicado proceso de divorcio con Angelina Jolie. La separación de la pareja fue una de las batallas legales más sonadas de Hollywood y se extendió por ocho años hasta que se firmaron los acuerdos decisivos para ponerle fin a su matrimonio.

Todo comenzó en septiembre de 2016, cuando la estrella de Maléfica presentó la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables ante los tribunales. Ello ocurrió un día después del sonado incidente a bordo de un avión privado, en el que la actriz alegó que Pitt había sido abusivo con ella y sus seis hijos: Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19), y los mellizos Knox y Vivienne (16).

Aunque el actor no fue acusado formalmente tras las investigaciones, la tensión de la ruptura se tradujo en complicadas disputas sobre la custodia de sus niños y de un viñedo que habían comprado cuando todo era felicidad.

El acuerdo final de divorcio llegó el 30 de diciembre de 2024, justo mientras se preparaba la película F1 en Abu Dhabi.

Brad Pitt minimizó el impacto del divorcio en su escueta respuesta a GQ (.EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

El periodista de GQ le consultó a Pitt qué sentía al respecto. ¿Alivio, quizá?

“No, no creo que haya sido algo tan importante”, declaró “Solo algo que llegó a su conclusión. Legalmente”.

En su momento, un representante del actor se negó a comentar el acuerdo que se alcanzó entre las partes. No obstante, en marzo, una fuente cercana a Pitt le dijo a PEOPLE que él estaba “feliz de que el divorcio quedara atrás” y que su relación con Ines de Ramon “está en un gran momento”.

Del otro lado, el abogado de Jolie, James Simon, declaró a la prensa que Angelina se concentró en encontrar paz y sanar a su familia.

“Francamente, Angelina está exhausta, pero aliviada de que esta parte haya terminado”, afirmó.

El acuerdo final cerró una de las separaciones más seguidas por la prensa mundial. (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

La fama y el amor para Brad Pitt

“Mi vida personal siempre está en las noticias. Lleva 30 años en las noticias, hermano. O alguna versión de mi vida personal, pongámoslo así”, expresó también Pitt a GQ.

Cuando se le preguntó si el rodaje de F1 fue una especie de refugio ante tanta atención mediática, respondió: “No, no lo veo de esa manera. [La atenciónn] Ha sido una molestia con la que siempre he tenido que lidiar, en diferentes grados, grandes y pequeños, mientras hago las cosas que realmente quiero hacer. Siempre ha sido una especie de pérdida de tiempo molesta, o un desperdicio de tiempo, si lo permites, no lo sé. No lo sé”.

Desde finales de 2022, Pitt mantiene una relación con Inés de Ramón, ejecutiva del sector joyero de 32 años, con quien convive en su residencia de Los Ángeles desde el año pasado.

La pareja hizo su primera aparición pública en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2024. Pitt negó que hubieran planificado mostrarse como novios justo en ese evento.

La vida sentimental de Pitt dio un giro tras iniciar su relación con Ines de Ramon en 2022. (Archivo)

“No, hermano, no fue tan calculado”, dijo riendo a GQ. “Si vivieras haciendo ese tipo de cálculos todo el tiempo… Dios mío, qué agotador sería. No, la vida simplemente evoluciona. Las relaciones evolucionan”.

Hace poco, un allegado a Pitt aseguró que su romance con la española sigue fuerte a pesar de las especulaciones.

“Brad está feliz de estar de regreso en Los Ángeles con su dama. Está muy enamorado de ella. Están mejor que nunca. Los rumores de separación no son ciertos. La relación es sólida”, afirmó la fuente del Daily Mail.

Por ahora, el actor de Hollywood se encuentra en plena promoción de su esperada película sobre el mundo de la Fórmula 1, la cual se estrena el 26 de junio en América Latina.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Damson Idris, a la izquierda, y Brad Pitt en una escena de «F1». (Warner Bros. Pictures via AP)

El filme, coprotagonizado por Damson Idris, Javier Bardem y Tobias Menzies, lo muestra como un piloto veterano que sale del retiro para enfrentarse a una joven promesa del automovilismo.

Además, recientemente terminó el rodaje en Nueva Zelanda de Heart Of The Beast, un thriller de supervivencia producido por su compañía Plan B, en el que interpreta a un ex SEAL de la Marina estadounidense atrapado en la naturaleza junto a su perro de combate retirado.