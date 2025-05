Cifabol dice que acceso a dólares en banco estatal ‘resulta más caro’

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) respondió este lunes al Ministro de Economía respecto al acceso de dólares que dispuso el Gobierno para el sector, y aseguró que el costo de obtener divisas en el Banco Unión “resultó más caro en comparación a otras opciones en la banca privada”.

Además, remarcó que las condiciones otorgadas no respondieron a las exigencias actuales de la industria farmacéutica y continúan enfrentando necesidades para realizar pagos al exterior.

Este lunes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que la Cifabol y la Asociación de Representantes, Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar) no están usando toda la cantidad de dólares que tienen disponible en los bancos porque están dejando remanentes.

“Banco Unión concretamente ha ido apoyando al sector. Ha ido dando hasta medio millón de dólares, incluso hay un remanente que Cifabol no ha utilizado. Entonces, cuál es la urgencia si te dejan un remanente sin utilizar. Entonces, eso da a entender que no lo necesitan o alguien no estaba tan urgido de importar medicamentos”, cuestionó Montenegro.

Sin embargo, Cifabol retrucó: “Este acceso a la divisa a través del Banco Unión en la mayoría de las operaciones resultó más caro en comparación a otras opciones de la banca privada. Ello explica que existan remanentes, pero esta situación no puede minimizar las necesidades existentes ni el reclamo que venimos efectuando para que no se vea afectado el normal abastecimiento de medicamentos”.

Además, mediante un comunicado, Cifabol explicó que el acceso a dólares dispuesto por el Gobierno no ha cubierto las necesidades reales de las industrias farmacéuticas bolivianas.

“Si bien hubo la disposición con relación al otorgamiento de dólares, las condiciones otorgadas no respondieron a las exigencias actuales de la industria, en la mayoría de los casos, por las cantidades requeridas y los tiempos para los pagos se tuvo que acudir a un costoso mercado paralelo del dólar para el pago a proveedores del exterior”.

La entidad remarca que la urgencia del sector es real y vigente, pues la industria farmacéutica enfrenta necesidades de acceder a la divisa para pagos al exterior, pues “existe marcada dependencia de la importación de materias primas”.

“Insistiremos en que toda ayuda otorgada al sector se haga en términos de sostenibilidad y bajo condiciones tanto accesibles como racionales. Se requiere apoyo efectivo, condiciones financieras adecuadas que respondan a la realidad económica del país y medidas que incentiven la producción nacional, no que la obstaculicen”.

En varias oportunidades, Cifabol alertó que el sector no contaba con disponibilidad de dólares para la compra de insumos, lo que podría provocar escasez de fármacos.

Ante esa demanda, a mediados de 2024, el Gobierno se comprometió a dotar de divisas a través del Banco Unión, para pagar a los proveedores de materias primas del exterior.