Citan a declarar a la adolescente señalada de agredir a su compañera, dice familia de la víctima

Santa Cruz. La hermana de la estudiante que fue agredida en medio de una pelea con su compañera de colegio, afirma que la menor de edad continúa delicada de salud por lo que pide ayuda a la población.

Fuente: Unitel

De acuerdo a la versión que maneja la familia de la adolescente afectada, la disputa entre las menores se desarrolló dentro de su unidad educativa y aseguró que la dirección tenía conocimiento del hecho.

“El problema empezó dentro del colegio y siendo que ya mi hermana había puesto en conocimiento dos veces a dirección de que tenía problemas con su compañerita”, señaló.

Asimismo, aclaró que la estudiante no se encuentra en estado de coma o vegetal sino que tiene lesiones en la cabeza y tórax, lo que le impide moverse.

“En tema de salud mi hermana está delicada; no está en estado de coma, no está en estado vegetal, ella no se mueve, pero tiene una fisura en el tórax, tiene coágulos en el cerebro que eso tiene que ser drenado; es producto de la agresión”, dijo.

Sin embargo, la hermana de la joven pide ayuda para poder sustentar los gastos médicos que se requiere, ya que la víctima necesitará de una cirugía.

“Que este caso se vaya aclarando y que sobre todo, aprovechar de pedir la ayuda a la población, porque mi hermana necesita hacer una cirugía que es el drenaje del coágulo de sangre, los gastos se me han hecho demasiado para mí”, indicó.

Según la familiar, la madre de la presunta agresora le aseguró que le iba a proporcionar ayuda, pero hasta el momento esto no se ha dado, por lo que solo ellos estarían asumiendo los gastos.