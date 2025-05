Cochabamba atrajo a 390 mil visitantes y generó un movimiento económico de $us 190 millones en Fexco 2025

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) 2025 cerró con cifras históricas, generando un movimiento económico de 190 millones de dólares, superando ampliamente los resultados de años anteriores.

Fuente: Prensa FEXCO

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) 2025 cerró con cifras históricas, generando un movimiento económico de 190 millones de dólares, superando ampliamente los resultados de años anteriores. El evento recibió a 390.000 visitantes y contó con la participación de 1.600 expositores, consolidándose como uno de los motores de la reactivación económica regional.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó que este crecimiento sostenido refleja la confianza de los sectores productivos y empresariales en la ciudad. “Vamos superando las metas que nos trazamos, el año 2023 se movió $us 159 millones, el año pasado $us 175 millones y este año $us 190 millones pese a las vicisitudes económicas que hay en el país”, precisó la primera autoridad municipal.

Asimismo, Reyes Villa subrayó que, a pesar de intentos políticos por deslucir el evento atentando a la gestión de los residuos sólidos, los resultados demuestran que el departamento está comprometido con el desarrollo. “Los resultados demuestran que Cochabamba está enfocada en su progreso”, afirmó.

En el marco de la clausura de la feria, y en coordinación con la empresa nacional Quantum, el alcalde participó en la entrega de premios de un sorteo especial entre los asistentes. Los tres ganadores recibieron vehículos eléctricos: una bicicleta Quantum ARA, una motocicleta Yadea Milano y un automóvil modelo E4, reafirmando el compromiso de la ciudad con la innovación y la sostenibilidad.

Finalmente, Reyes Villa anunció que ya se prepara el lanzamiento oficial de la versión 2026: “Ya haremos el lanzamiento de la FEXCO 2026 en las próximas semanas y con lo que se haya logrado de ingresos de esta versión vamos a hacer proyectos para seguir equipando a la feria internacional”, concluyó.

