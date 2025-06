Gómez: Nadie gana con las descalificaciones mutuas y el ciudadano piensa que no se ocupan de sus problemas

Gómez sostuvo que “quien denuncia más o deshace al enemigo no necesariamente gana más electores, porque depende de la credibilidad del candidato» y en este caso, Doria Medina como Tuto Quiroga tienen una credibilidad debilitada.

Santa Cruz.- El analista político Andrés Gómez advirtió que las descalificaciones mutuas entre los candidatos de la oposición no solo desgastan el escenario político, sino que generan una percepción negativa en la ciudadanía, que siente que sus verdaderos problemas no están siendo atendidos, especialmente en medio de una crisis económica.

“Nadie gana con esta pelea, ambos pierden”, afirmó Gómez, al referirse al enfrentamiento entre las alianzas que lideran Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga que, según él, compiten por el mismo electorado y se parecen más de lo que intentan diferenciarse.

“Son candidatos que no tienen diferencias reales entre sí, proceden de la misma cantera política y compiten por el mismo tercio del electorado que nunca votó por el MAS”, sostuvo Gómez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista remarcó que, en lugar de consolidar propuestas claras, los candidatos han optado por estrategias de ataque y deslegitimación del oponente, lo que a su juicio solo fortalece la desconfianza de la población. “La ciudadanía no se queda con el mensaje, sino con el comportamiento. Y lo que está viendo es que estos políticos solo saben pelearse entre ellos y no se ocupan de los problemas de la gente”, explicó.

Gómez también alertó que este tipo de polarización daña la percepción pública sobre la democracia. “La gente empieza a pensar que la democracia no funciona, cuando en realidad lo que no está funcionando son los actores políticos que la representan”, dijo. Y añadió una crítica a la sociedad: “Los políticos son un reflejo de la sociedad. No se puede exigir mejores representantes si no se eleva también el nivel de exigencia ciudadana”.

En cuanto al impacto de las estrategias electorales, Gómez fue claro al señalar: “Quien denuncia más o deshace al enemigo no necesariamente gana más electores, porque depende de la credibilidad del candidato. Y en este caso, ambos tienen una credibilidad debilitada, por eso ninguno logra despegar en las encuestas”.

Por último, advirtió que esta conducta está afectando la relación entre la ciudadanía y la política. “La gente quiere candidatos que se ocupen de sus problemas, de la crisis, de su día a día. Si los políticos solo se dedican a atacarse, dan la sensación de que el ciudadano no les importa. Y ese ciudadano será quien vote el próximo 17 de agosto”, manifestó.

