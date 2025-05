Cochamanidis sobre aprehensión de Ponciano Santos: «Ya era hora, lo que han hecho es lo que manda la ley

El presidente cívico cruceño cuestionó al Gobierno por no proceder de la misma manera con Evo Morales: «Si saben dónde está Evo, ¿por qué no van y lo buscan?»

Fuente: El Deber

“Del MAS se puede esperar absolutamente todo; esto (marcha evista y enfrentamientos en La Paz) es distractivo. Han dejado que entren estos delincuentes, que pretenden promocionar para presidente a otro delincuente como Evo Morales, cuando ya la Constitución ha dicho no, el 21 F le dijo no, dos sentencias constitucionales, un auto constitucional le han dicho que no y ellos sigue insistiendo”, manifestó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, este viernes.

El cívico puso en tela de juicio la posición del Gobierno con respecto a la situación ocurrida este viernes, que terminó con arrestados y heridos.

Simpatizantes de Evo Morales habían llegado hasta La Paz para inscribir al cocalero como candidato a la presidencia ante el TSE. Los manifestantes rompieron el resguardo policial y los efectivos los dispersaron con el uso de agentes químicos.

“¿O será que (Luis) Arce pretende que se arme todo? Todos estos revueltos en la ciudad de La Paz, para pretender otras cosas (…) sabemos que se escudan y hacen hasta documentales de sus autogolpes”, manifestó el cívico cruceño.

Cochamanidis se refirió a la detención de Ponciano Santos y a la situación de Evo Morales, sobre quien también pesa una orden de aprehensión, y llamó al gobierno a cumplir la ley.