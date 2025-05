Comisión detecta que YPFB pagó $us 166,6 millones más del monto real a Botrading por venta de combustible

La subsidiaria Botrading S.A. se adjudicó 12 contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el suministro de combustible por $us 661,4 millones, pero la estatal petrolera pagó un total de $us 828 millones. Esto demuestra una diferencia de $us 166,6 millones, según el informe final de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso.

Presidente de YPFB, Armin Dorgathen, declaró en la comisión de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

Fuente: ANF

“Según el registro oficial de YPFB sobre los contratos adjudicados a YPFB S.A./Botrading S.A. el monto total de estos contratos es de $us. 661.414.939 y según el registro oficial de pagos de YPFB, el total de los contratos adjudicados es de $us. 828.047.076; se hicieron 264 pagos en las gestiones 2023, 2024 y 2025 – el último pago registrado es del 07/04/2025 correspondiente al Contrato GLC/ULGD 040). La diferencia es de $us 166.632.137. En consecuencia, según estos datos oficiales, YPFB pagó a YPFB Internacional/Botrading, por demás y fuera de contrato, $us 166.632.137”, señala el documento al que accedió la ANF.

El lunes, la comisión de la Cámara de Diputados, compuesta por tres legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), dos de Comunidad Ciudadana (CC) y uno de Creemos, presentó el informe final sobre la creación de Botrading y las presuntas irregularidades en los contratos para la provisión de combustible.

Sin respaldo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el punto 5.4 del informe, donde hacen un análisis de los contratos, la comisión aclaró que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, indicó que la subsidiaria se adjudicó 12 contratos, pero en la documentación que ellos recibieron de la estatal petrolera figuran 15 convenios donde se encontraron irregularidades.

“Dato que no coincide con los detalles oficiales de los pagos efectuados por YPFB en los que figuran 15 contratos. Los Contratos N° 52 y 48 en el registro de pagos hacen referencia a suministros de petróleo crudo y diésel oíl, cuando en realidad estos contratos sólo tienen por objeto el suministro de petróleo crudo y el Contrato N° 386 figura en el reporte de pagos y no figura en el listado oficial de contratos”, indica el documento.

Con relación al contrato N° 52 por la venta de diésel se realizaron cuatro depósitos el 9 de febrero de 2025, pero en los documentos no figura para la provisión de ese carburante, sino de crudo y condensado. Sin embargo, no figura en la lista oficial de transacciones remitidas por YPFB porque en esa misma fecha fue anulada.

En 2024, Botrading se adjudicó el contrato Nº 48 para la provisión de diesel y en el detalle de pagos señala que se hizo un deposito el 15 de febrero de ese año, pero en la documentación revisada por la comisión se verificó que era de abastecimiento de crudo y condesado tampoco aparece en la lista oficial de YPFB y consideraron que el pago carece de base legal.

El tercer caso es el contrato N° 386 de provisión de diésel oíl del 3 de mayo de 2023, figura en el detalle oficial con tres pagos efectuados por YPFB. Empero, no se encuentra en el listado oficial.

Contratos observados

A la vez, según el documento también observó 5 de los 12 contratos adjudicados Botrading S.A. donde se detectaron irregularidades en los pagos. Por ejemplo, en el contrato YPFB/GLC 537 para el suministro de diésel, del 2 de junio de 2023, la estatal petrolera realizó 17 depósitos por $us 30,2 millones, cuando el monto real del contrato era de 23,8 millones habiendo un excedente de $us 6,3 millones.

En el contrato YPFB/GLC 366 del 3 de mayo de 2023, para diésel, se realizaron 80 depósitos por $us 274,5 millones, cuando el monto del convenio era de $us 31,6 millones y el excedente asciende a $us 242,8 millones.

El tercer contrato por petróleo crudo se suscribió el 10 de julio de 2023 por un monto de $us 17,9 millones, pero se depositó un total de $us 24 millones, existiendo un remanente de $us 6,1 millones.

El cuarto contrato observado se suscribió el 19 de abril de 2024 para el suministro de diésel, el convenio es por $us 368,4 millones, pero los depósitos llegan a $us 388.6 millones hay una diferencia de $us 20,1 millones.

El quinto contrato fue para el suministro de crudo por $us 21,9 millones, los depósitos ascienden a $us 22,1 millones y la diferencia es de $us 246.304, se suscribió el 17 de julio de 2024.

Otras observaciones

En el informe también señala que YPFB Refinación otorgó un préstamo de $us 80 millones a la subsidiaria para que inicie operaciones, se entregaron en tres adendas el 8 de febrero y el 19 de mayo de 2023, el tercero fue el 10 de abril de 2024.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón afirmó que ese aspecto muestra que la empresa no era sostenible para poder competir en el mercado de las distribuidoras de combustible a nivel internacional.

“Entonces, eso evidencia varios conflictos de interés donde Botrading al ser un cascarón vacío, YPFB Refinación tiene que darle recursos para que se pueda adjudicar dos contratos para el suministro de petróleo y diésel, tiene que darle una línea de crédito por más de 80 millones de dólares que se va renovando. YPFB Refinación se convierte en banco”, manifestó.

Daño económico

En ese sentido, Alarcón afirmó que existe un daño económico al Estado que supera los $us 355 millones, los mismos que fueron ilegalmente movidos en presuntas compras con sobreprecios y adjudicaciones de contratos a partir de diciembre de 2022, a pesar que la subsidiaria fue creada en 2019.

“Entonces, nosotros hemos identificado que existen al menos cinco tipos penales: conducta económica, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y falsedad ideológica. Se ha enviado el informe la presidencia de Diputados donde se recomienda que los antecedentes sean remitidos a la Contraloría General del Estado para que investiguen, esperemos que convoquen a sesión donde explicaremos estos aspectos”, señaló.

/EUA/nvg/