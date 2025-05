Cooperativistas mineros paralizan La Paz en demanda de atención

Por Erika Ibáñez / La Paz

Una masiva marcha de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) paralizó este jueves la sede de gobierno que, de por sí está colapsada por las filas de combustibles, alimentos y otras movilizaciones.

Centenares de mineros descendieron desde la ciudad de El Alto hasta el centro de La Paz en demanda del cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno con el sector minero cooperativizado, particularmente en la provisión de combustibles y dólares.

La movilización, denominada “Marcha por la Reivindicación de las Cooperativas Mineras Auríferas de la Fecoman”, reclama por la irregular distribución de diésel, un insumo básico para las operaciones mineras.

Efraín Silva, presidente Fecoman dijo que la marcha no es política y busca el “justo reconocimiento” al sector y que el Gobierno vea la cantidad de asociados que tiene esa federación.

El dirigente dijo que los mineros cooperativistas compran su combustible desde octubre del año pasado y ni así tienen suficiente cantidad para realizar sus operaciones con normalidad.

“Para nuestro sector no hay subvención, comprando el diésel ULS a Bs 6,73 y el Gobierno tiene que analizar la situación, compramos desde octubre sin subvención y no tenemos combustible. Nos entregan dos cisternas, pero no abastece a nuestro sector, necesitamos cinco o seis por día”, argumentó durante la movilización.

Dijo que actualmente hay más de 46 cooperativas en espera de combustible y si no lo reciben tendrán que paralizar sus operaciones. “Si no vamos a poder trabajar, cómo vamos a extraer (minerales), el diésel es una materia prima para nosotros”, complementó.

Mineros

Desmintió, además, que la movilización busque autorización para ingresar a trabajar en áreas protegidas, “si nos dicen que no se puede, no se puede, esa es la normativa”, garantizó.

Otro problema que afecta al sector es la falta de dólares. Según Silva, ya no pueden comprar maquinaria y otros insumos porque les cobran en dólares y el cambio en el mercado paralelo es cada vez más alto.

Anunció que, tras la movilización, el sector minero se reunirá este viernes para analizar otras medidas en demanda de atención a sus peticiones.

Fecoman ya se había declarado en estado de emergencia en febrero de este año, tras denunciar el incumplimiento en la entrega de los cupos de diésel comprometidos por las autoridades nacionales.

La asistencia a la movilización fue masiva, luego de que se advirtiera a sus afiliados a pagar una multa de 100 gramos de oro físico, equivalente a más de Bs 130.000 al valor actual del mercado, si no participaba.

Esa movilización colapsó varias calles y avenidas de la ciudad de La Paz. La población se vio perjudicada y reclamó al Gobierno que solucione los problemas.