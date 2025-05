“Creí que era definitivo”: Marco Antelo habla de su separación y reconciliación con Anabel Angus

Marco Antelo abrió su corazón en su podcast y confirmó lo que durante meses fue motivo de especulación en redes sociales: su separación de Anabel Angus. Sin embargo, también compartió que el amor pudo más y que hoy están juntos nuevamente.

Marco Antelo rompió el silencio y habló por primera vez de uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A través de su podcast, el conductor contó con franqueza que él y su esposa, la comunicadora Anabel Angus, estuvieron separados durante varios meses este año, en medio de rumores y especulaciones sobre su relación.

“Este año vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra relación. Mucha gente especuló si seguíamos juntos. Anabel y yo estuvimos separados cuatro o cinco meses, no recuerdo bien el tiempo. Yo creía que era algo definitivo”, confesó.

Relató que, en un momento, ambos llegaron a la conclusión de que habían hecho todo lo posible por salvar su matrimonio. “Démonos la mano y aceptemos que esta historia acabó”, se dijeron. Sin embargo, el destino tenía otro plan. “Nuestra historia no había muerto. Había un hilo que conectaba ese gran amor que nos teníamos”, reveló.

El punto de inflexión ocurrió cuando fue a visitar a sus hijos. “Me senté con Anita a charlar después de mucho tiempo que no lo hacíamos. Había una comunicación que estaba rota. Le dije: ‘Qué locura saber que nunca podríamos dejar de ser amigos’. Anabel me miró y me dijo: ‘Qué bendición es poder sentarnos y decir que somos buenos amigos’”, recordó con emoción.

Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja. Marco explicó que, en ese momento, algo hizo “clic” en sus corazones y decidieron apostar nuevamente por su relación.

Hoy, Marco y Anabel celebran nueve años de matrimonio, renovando su compromiso y compartiendo una historia de amor que, aunque tuvo pausas y tropiezos, encontró la forma de seguir adelante.

“Admiro a mi esposa como mujer y como compañera”, expresó el presentador, agradecido por esta segunda oportunidad.