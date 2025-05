Cronenbold cuestiona liderazgo de Andrónico: “No se sabe si tiene vice o no, si tiene partido o no”

Las declaraciones del exalcalde marca una ruptura en el respaldo público de uno de los primeros operadores políticos que apostaron por la figura de Rodríguez como opción de renovación dentro del MAS.

eju.tv

Santa Cruz.- El exjefe de campaña de Alianza Popular, Mario Cronenbold, lanzó duras críticas contra el precandidato presidencial Andrónico Rodríguez, poniendo en duda su capacidad de liderazgo y la organización de su proyecto político.

En una reciente entrevista televisiva, Cronenbold fue consultado sobre la posibilidad de volver a respaldar al presidente del Senado, a lo que respondió con escepticismo:

“No sé, no hay liderazgo, nadie dice nada”, expresó, evidenciando su descontento con la actual conducción del entorno de Rodríguez, reportó la DTV.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aunque en el pasado manifestó su respaldo al joven dirigente cocalero, hoy Cronenbold observa falta de claridad y orden en su estructura política:

“Yo soy de las personas que no cambio de discurso, yo dije que lo iba a apoyar con cargo y sin cargo, pero hay mucho desorden.”

Entre sus principales observaciones, mencionó la ausencia de definiciones clave dentro del equipo de campaña de Rodríguez, lo que genera incertidumbre entre sus posibles aliados:

“No se sabe si tiene o no candidato a vicepresidente, nadie salió a aclarar si Mariana sigue o no con él, si tienen o no partido.”

Las declaraciones de Cronenbold se producen en un momento crítico para Rodríguez, quien aún no ha oficializado la sigla con la que participará en las elecciones ni ha confirmado quién lo acompañará en la fórmula presidencial.