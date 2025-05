¿Cuánto cuesta producir pasto y el alimento para el ganado en Bolivia?

Tras las declaraciones del director del INE sobre la subida del precio de la carne, el especialista en genética de plantas Marín Condori dio una explicación sobre cómo se invierte en este producto clave para el alimento del ganado

Por Nicole Bisbal

Fuente: Unitel

“¿Ustedes creen que el precio del pasto está definido en dólares?”, fue el cuestionamiento lanzado por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) Humberto Arandia, en torno a la subida del precio de la carne, tema que ha sido respondido por un especialista: Marín Condori, experto en genética de plantas.

Según la explicación de Condori, hay diferentes modalidades de producción para el ganado y esto no implica solamente tener una parcela de tierra para que la planta crezca, sino que se requiere una inversión base para garantizar este producto que es clave para el alimento del ganado.

En primer lugar, está el sistema intensivo que puede tener un precio de hasta $us 350 por hectárea, el cual requiere un manteamiento que ronda los $us 100 o $us 150 al año y depende de diferentes factores.

Además, para sembrar pasto también se debe recurrir al uso de maquinaria, la cual también requiere combustible para operar. Y para que el pasto crezca también se requiere fertilizantes, pesticidas y herbicidas, los cuales no se producen en Bolivia y deben importarse con dólares.

Incluso el Gobierno nacional interiorizó que la sequía afectó a la provisión de pasturas para el ganado, lo que tiene un impacto económico negativo en productores y sus familias, por lo que impulsa centros procesadores de forraje verde en la zona altiplánica del país.

Por otro lado, bajo el sistema confinamiento se contempla un costo más elevado del alimento, porque en el confinamiento se debe dar a los animales granos como soya, sorgo o maíz, productos que han subido de precio debido al aumento de costos de producción del agro.

Arandia negó una relación directa entre el alza del precio de la carne y el dólar, alegando que solo el 7% de los costos ganaderos se vincula a productos importados, como medicamentos y vacunas, lo que a su juicio no justifica los aumentos de los precios de la carne vacuna.

Para el especialista, las declaraciones del director del INE no son coherentes, sino más bien son desacertadas y esto preocupa viviendo de parte de una institución que supuestamente maneja las estadísticas del país.

“No puede ser que el precio de la carne solamente esté sujeto al boliviano. Todos los insumos que vienen para que podamos comer un kilo de carne están basados en el dólar”, expresó Condori en entrevista con UNITEL.