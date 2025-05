Defensa de Ponciano Santos denuncia aprehensión ilegal y teme la detención de la dirigente Juanita Ancieta

El jurista tamvién señaló que se tiene el reporte de al menos 25 personas heridas por el uso de balines. Las declaraciones se dan luego del conflicto que se registró en la sede de Gobierno, donde llegaron centenares de seguidores de Morales, con el fin de exigir que el TSE registre la candidatura del exmandatario.

El abogado del dirigente campesino del ala evista, Ponciano Santos, Marcelo Galván, denunció este viernes por la tarde que su defendido fue aprehendido de manera ilegal en medio de las movilizaciones que exigen la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial. Además, advirtió que existe el riesgo de que la dirigente de las Bartolinas, Juanita Ancieta, esté detenida. Asimismo, mencionó que se tiene el reporte de al menos 25 personas heridas por la gasificación en las plazas Abaroa y Bolivia, donde hubo represión policial.

“Están al mando del Ministerio de Justicia y no garantizan la debida defensa de un líder sindical como es el primer ejecutivo de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia”, afirmó Galván, tras cuesionar el accionar del Gobierno y la Policía durante la jornada de represión a los movilizados que arribaron, en su mayoría, desde Parotani, en el Trópico de Cochabamba.

Además, indicó que recibió información no confirmada sobre la posible detención de la dirigenta Ancieta. "Esperemos que no sea así y que el revanchismo de Luis Arce al ver una movilización de cerca de 4 millones de bolivianos, para pedir que su candidato esté en la papeleta electoral, sólo muestra una actitud racista, porque el Gobierno no quiere que un indígena vuelva a la presidencia", enfatizó.

La defensa de los dirigentes evistas exige el respeto a las garantías constitucionales y advierte que se están vulnerando los derechos de representantes del movimiento campesino e indígena.

Este hecho desencadenó en la aprehensión del dirigente Santos, en cercanías de la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz. Actualmente permanece en una de la celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Santos es investigado por dos delitos: terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado a raíz de los bloqueos evistas entre octubre y noviembre de 2024, desde entonces tenía una orden de aprehensión y en esta jornada finalmente fue aprehendido.