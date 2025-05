Del ensayo del “hijo pródigo” al duelo de Vices “nuevos”

Tras la renuncia del presidente Arce a repostular cobró fuerza la hipótesis de la reunificación del MAS, pero Morales aún no encuentra argumentos para ceder ante Andrónico; tampoco la oposición se reúne

Fuente: El País.bo

Si había un plan, le faltó fuerza. Aparentemente iba así: marcha multitudinaria hasta el centro de La Paz exigiendo la inscripción de Evo Morales; violencia a raudales; solidaridad de Andrónico Rodríguez cargando con toda la fuerza contra el gobierno de Luis Arce y en particular su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y, al fin, la reconciliación entre el padre (político) y el hijo pródigo al que no solo lo recibiera en su casa sino que le diera las riendas de una candidatura victoriosa y legal (a ojos del Constitucional).

La marcha del viernes 16 de mayo fue grande, pero muy lejos de ser multitudinaria; la violencia fue inmediata, precoz, breve, y se anunció el repliegue antes de acabar la jornada laboral, y la solidaridad de Andrónico llegó casi a la media noche, después de que el mismísimo Eduardo del Castillo hubiera anunciado su candidatura a la presidencia con la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la venia del viejo Pacto de Unidad y un Luis Arce que tres días atrás había dejado de viajar a China para anunciar su retirada de la carrera electoral en aras de unidad del bloque popular que nunca llegó. Al menos de momento.

La jugada parecía diseñada al milímetro, pero los números no acaban de cuadrar. La bajada de Luis Arce no sorprendía a nadie, como no lo hace que exista un grupo resistente en el MAS de Arce, justamente los que más han arriesgado en la batalla con Morales, que no quieran capitular sin pelear hasta el final. El presidente solo necesitaba una salida discreta para él y sus cercanos y aparentemente la obtuvo, pero es evidente que líderes muy activos como Julia Ramos, que nunca se planteará un exilio, o Eduardo del Castillo, no pueden confiar en la clemencia.

Morales definirá seguramente hoy en su programa de Kawsachun Coca. Los mensajes hacia Andrónico y viceversa empiezan a ser más consistentes, pero a la vez los números de las encuestas (prohibidas) que se van filtrando le siguen siendo favorables. Seguramente su núcleo más leal intenta convencerlo de que hacer caer al gobierno antes del 17 de agosto es factible, y con un dólar a 20 bolivianos y las crecientes filas en los surtidores, de nuevo, no resulta una idea tan descabellada.

En cualquier caso, Andrónico Rodríguez y Evo Morales tienen todavía un enigma por resolver: su sigla. Rodríguez parece cerca del MTS de Félix Patzi, pero ayer ya se airearon los problemas sobre la legitimidad de la directiva y los diversos pleitos instalados; Morales parece que tiene la carta de UCS debajo de la manga, pero Johnny Fernández es sobre todo un personaje impredecible que en este caso tendrá la última palabra.

Quedan menos de 48 horas para desvelar el misterio teniendo en cuenta que los inscritos a cualquier cargo pueden ser habilitados o inhabilitados, pero no podrán borrarse de una aspiración para inscribirse en otra. Y esto es clave.

Duelo de Vices

En el lado de la oposición, durante las horas que sucedieron al anuncio de la bajada de Arce, se extendieron las nuevas llamadas a la reflexión, las enésimas. Prácticamente todos los candidatos volvieron a llamar a la unidad para derrotar al MAS en cualquiera de sus formatos, pero unas horas después Samuel Doria Medina presentó a su candidato a la Vicepresidencia; Manfred Reyes Villa se colocó el primero en la fila para inscribir su Súmate y Tuto Quiroga emuló a Doria Medina. Rodrigo Paz Pereira también insistió en que su candidato a vicepresidente es el joven empresario minero potosino Sebastián Careaga, cuyo padre flirteó con el MAS en 2019.

Con esa tarea había cumplido ya Jaime Dunn, el quinto elemento confirmado para las elecciones y cuya irrupción es notable, aunque interrumpida. Dunn aceptó ir de la mano con Edgar Uriona, dueño de la sigla de Nueva Generación Patriótica (NGP) y uno de esos modelos de manual del éxito del capitalismo que salió de Tarata sin nada rumbo a Estados Unidos y retornó 30 años después millonario y dispuesto a contribuir a su país, sin embargo, desde ese día Dunn lleva escuchando críticas por haber elegido a alguien “no preparado”, entre otras barbaridades que tienen poco que ver con el modelo de Estado y más con su composición racial.

El plazo concluye en menos de 48 horas y todos apuran opciones para convencer a candidatos a diputados y senadores que arrastren votos. En la hipótesis de la oposición se insiste en que el movimiento popular irá dividido al menos en tres; en el movimiento popular se cuenta con que la oposición serán al menos cinco. Hasta última hora puede haber sorpresas recordando que el 40% + 10 puntos de diferencia es el objetivo que todos persiguen.

La llave electoral la tiene el TSE. O el TCP

El pasado miércoles el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) volvió a emitir una sentencia en la que aparentemente se vuelven a cerrar las puertas de la elección a Evo Morales, al interpretar que el texto constitucional solo permite dos periodos de mandato, sean continuos o discontinuos, algo que en realidad, no dice.

Los partidarios de Morales insisten en que inscribirán la candidatura y el TSE señala que están en su derecho de inscribir, y ellos en aplicar la sentencia constitucional hasta el 6 de junio. De momento Morales no ha confirmado partido.

A esta duda se suma una nueva: desde el viernes circulan los pleitos dentro del Movimiento Tercer Sistema de Félix Patzi, por aparentemente no haber cumplido su Estatuto en la renovación de directivas. Este conflicto puede acabar en una sanción a la sigla, ya que el TSE no aplica el principio de preclusión que sí le exige al TCP. Esta posibilidad está inquietando al equipo de Andrónico Rodríguez.

