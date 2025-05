“Del gas a la leña”: Analista advierte desabastecimiento de GLP si no aparece el dólar para importar combustible

Álvaro Ríos advierte un panorama desolador para el país si el gobierno no logra conseguir la divisa extranjera para realizar la compra de combustible.

Naira Menacho







Fuente; Red Uno

El analista energético y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que, con el desabastecimiento de combustible, cada vez más frecuentes y en periodos más largos, no existe una forma rápida de que esta situación tenga solución, a no ser que el gobierno haga aparecer la divisa extranjera para comprar combustible oportunamente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estamos importando el 90% del diésel y el 60% de gasolina y este año estamos comenzando a tener déficit de GLP y cuando digo GLP de la transición a la leña es porque lo he visto en Venezuela (…) las amas de casa en los barrios alejados de este país, se ven obligadas a romper sus muebles para cocinar en las calles en ollas comunes”, afirmó el experto.

Según el exministro de Hidrocarburos, Bolivia está muy cerca de llegar a este extremo, si es que no se da un golpe de timón muy fuerte al modelo económico que tenemos.

“El modelo económico que pregona el gobierno nos ha llevado a esta situación, donde no hay combustible porque no hemos hecho la tarea exploratoria y en segundo lugar no hemos sabido programar las suficientes divisas para poder importar oportunamente”, afirmó Álvaro Ríos, quien concluye que el gobierno económico de Luis Arce no funciona.