Denunciante reconoce que interpuso la demanda contra Pan-Bol y FPV para que Evo Morales se quede sin sigla

El abogado y activista cruceño Peter Erlwein Beckhauser aplaudió la determinación de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de revocar la personalidad jurídica de las organizaciones políticas Frente Para la Victoria (FPV) y Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), fallo que les impide participar en las elecciones generales convocadas para el próximo 17 de agosto y cierra aún más las posibilidades para una probable postulación del expresidente Evo Morales.

El accionante alegó que ambas agrupaciones funcionaban en calidad de ‘taxi-partidos’, una denominación que se da a los frentes partidarios que supuestamente alquilan su sigla al mejor postor; por ello, la presentación del recurso ante el ente electoral, para que se cumpla la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y se reduzcan las opciones para que el líder cocalero se presente en los comicios; pero, también para dignificar la democracia mediante la anulación de la subasta y mercantilización de los frentes políticos.

“La primera motivación ha sido el hacer cumplir la Ley, porque hubo una mala interpretación o una omisión de aplicar la cancelación, la segunda fue dejar a Evo Morales sin partido, para que no pueda tener bancada, han sido las dos causales, tanto el cumplimiento de la Ley y cerrarle el paso a Evo Morales para que no tenga sigla; a estos taxi partidos se les da en cada elección aproximadamente Bs 4 millones por el fondo de incentivo a la democracia y ellos se venden al mejor postor”, apuntó.

Beckhauser recordó que hay once informes y una acción de inconstitucionalidad que refrendan la determinación tomada por los vocales electorales la pasada jornada de anular a las dos tiendas políticas que, al igual que otras, se olvidaron de defender los preceptos democráticos y más bien se dedican a hacer de las elecciones un escenario propicio para recaudar dinero, gestionar espacios de poder en desmedro de los principios que debe tener toda organización política y que es la profundización de los valores democráticos.

“El informe interpreta que no tenía nada que ver la readecuación de estatutos con la participación en la elección que generaba un hecho de cancelación (de la personería) directa, esa es la interpretación que está plasmada en los informes y que establece que la Ley 1315 no iba para los artículos de directa aplicación por participación en las elecciones. El Tribunal ha hecho una correcta interpretación de los once informes legales y ha aplicado la cancelación de esos dos partidos”, puntualizó

Es decir, la resolución del TSE se sustenta en el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que un partido que no logre al menos el 3% de los votos válidos en elecciones nacionales pierde automáticamente su personería jurídica. En las elecciones de 2020, tanto Pan-Bol como FPV no alcanzaron ese umbral. Sin embargo, ambas agrupaciones alegaron que su participación en las elecciones subnacionales de 2021 les daba continuidad legal, argumento que fue desestimado por el Órgano Electoral.

“Sin embargo, tienen la revisión extraordinaria donde deben cumplir ciertos requisitos que significa que tienen que conseguir nuevos elementos probatorios y si no consiguen eso, tienen que agotar la vía administrativa, que sería la revisión extraordinaria y de ahí ir a un amparo constitucional diciendo cuáles serían las vulneraciones de derechos en base a la Constitución que la resolución de cancelación emitida por el Tribunal Supremo Electoral estaría vulnerando”, detalló.

Pan-Bol y FPV fueron señalados en diversas oportunidades por ceder su sigla a candidaturas sin estructura política real, una práctica conocida como ‘alquiler de siglas’. En 2020, FPV fue la plataforma que permitió a Chi Hyun Chung postular a la presidencia y cuya baja votación determinó la cancelación de esa sigla; en la presente elección suscribió un acuerdo con Evo Morales el cual luego fue revertido; en tanto, Pan-Bol acogió diversas candidaturas de bajo perfil a lo largo de su trayectoria.