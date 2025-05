Diputada Campero deslinda vínculos con la alianza Unidad y denuncia uso indebido de su nombre

Reiteró que su principal compromiso sigue siendo la labor de fiscalización.

La Paz.- La diputada nacional Luciana Campero realizó una firme aclaración pública en la que desmintió cualquier vínculo con la alianza política Unidad, luego de que su nombre fuera mencionado en rumores y especulaciones sobre posibles candidaturas. A través de sus redes sociales, la legisladora denunció el uso indebido de su identidad en maniobras políticas sin su consentimiento.

“No pertenezco a la alianza Unidad, así manejen mi nombre. No tuve conversación alguna para ese espacio”, escribió Campero, al tiempo que subrayó que no tiene interés en ocupar ningún cargo en este proceso electoral. “No me interesa el cargo, tampoco que mi nombre sea manejado de manera irresponsable y sin mi consentimiento”, sentenció.

La diputada, conocida por su línea crítica al Gobierno y al Movimiento al Socialismo (MAS), reiteró que su principal compromiso sigue siendo la labor de fiscalización. “No voy a caer en las especulaciones. Aquí estamos fiscalizando al Gobierno y al masismo en sus distintas presentaciones”, remarcó.

Con esta declaración, la diputada reafirma su independencia política y su voluntad de mantenerse como una voz fiscalizadora frente al oficialismo, sin plegarse a estructuras partidarias que —según ella— intentan instrumentalizar su imagen sin autorización.