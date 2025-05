Diputado Huanca: Las elecciones están en peligro por el“evismo”

Las elecciones están en peligro por el “evismo”, advirtió diputado José Huanca. También declaró que es posible que el presidente Luis Arce vuelva a ser candidato a pedido de las bases y acompañado por Deysi Choque, como candidata vicepresidencial.

El diputado por el MAS, Juan José Huanca Mamani, advirtió que el “evismo”, con marchas y amenazas de convulsionar el país, está poniendo en riesgo la elección nacional, prevista para el 17 de agosto de este año.

“Lamentablemente, escuchen ustedes, las palabras de sus seguidores, de que si no inscriben a Evo Morales, no habrá elecciones”, confirmó el diputado, al recordar el criterio del ex mandatario de que si no lo inscriben como candidato, el país se convulsionará.

Lamentable esa posición, tendría que respetarse a la población, el escenario democrático y el estado de derecho, agregó al referirse a las expresiones del “evismo”, así como a la marcha de militantes a La Paz iniciada este jueves.

El parlamentario insistió en que surgen posiciones sesgadas que están conduciendo a la agresión y a la convulsión, término utilizado por el ex mandatario, situaciones que no le hacen bien a la población, peor aún al escenario democrático en el país.

“Nosotros queremos advertir categóricamente, incluso está en tela de juicio el proceso electoral, concretamente las elecciones 2025”, remarcó, al indicar que en un ambiente de convulsión social no se puede hacer campaña electoral, peor acudir a votar en las urnas.

En un escenario de confrontación y de convulsión, es imposible un proceso electoral; hablar de convulsionar Bolivia, es no creer en su proceso democrático. “Advertimos de los peligros y ojalá declinen en la posición que han tomado”, expresó.

Recordó que el Tribunal Constitucional (TC), en base a una opinión consultiva, sacó un fallo que indica que la reelección se da una sola vez. El ex presidente Morales Ayma, no puede volver a postular, como ya está expresado.

El parlamentario también admitió que el presidente Luis Arce podría volver a postular a la presidencia, porque muchas organizaciones y sectores piden que deje de lado su declinación. Hasta el lunes se tomarán determinaciones.

Reveló que el presidente nacional del MAS, Grover García, fue amonestado porque no hizo conocer las resoluciones departamentales que proclamaron a Luis Arce Catacora. Eso molestó y por eso hay gente movilizada en La Paz, pidiendo la repostulación del mandatario.

RECONSIDERACIÓN

Organizaciones y sectores están pidiendo que reconsidere su declinación y que se presente nuevamente como candidato presidencial. “Volvería a ser candidato a pedido de ellos”, dijo, aunque reconoció que debe esperarse hasta este fin de semana.

Estas organizaciones y sectores también plantean que la candidata vicepresidencial de Luis Arce sería la diputada Deysi Choque, quien orgánicamente y por el voto secreto logró ese sitial. Huanca Mamani dijo que respetan ese posible binomio, que será orgánico.