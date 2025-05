Diputado Velásquez afirma que existen cuatro personas aprehendidas por los actos violentos en Coripata

El diputado Freddy Velásquez, hijo de la víctima fatal en Coripata, aseguró que se identificó al autor intelectual de hecho.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

La información brindada por la autoridad, los autores intelectuales son las personas que llevaron la maquinaria para realizar la explotación ilegal de oro y las que contrataron a los 15 sujetos que arremetieron con arma de fuego a la comunidad.

“La comunidad solo bajó para frenar la minería ilegal y se vieron sorprendidos cuando estas 15 personas llegaron disparando a quemarropa”, explicó el diputado.

Entre los aprendidos se encuentra F.V., su hermano, y dos personas más que se encontraban operando las maquinarias.

“Estamos analizando los audios de cómo lo planificaron, ellos no pueden decir que es una persecución política; buscaron la forma de afectar directamente contra mi señor padre”, aseguró el diputado del MAS.

El diputado del MAS, Freddy Velásquez, hijo de la víctima fatal en un hecho violento sucedido en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Coripata, en la provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, sostuvo en Que No Me Pierda (QNMP) que existen 4 personas aprehendidas por el asesinato de Nicanor Velásquez, además señaló que se identificó al autor intelectual que contrató a 15 personas para disparar en contra de los comunarios.

“El problema empezó un día antes, y bajamos a la comunidad a conversar con el señor F.V. (…) él está acusado como autor intelectual al contratar a las 15 personas que vinieron a disparar; eran sicarios que estaban con radio comunicador, gases y armamento de alto calibre. No fue un enfrentamiento, fue en contra de los comunarios directamente”, afirmó el diputado del MAS Freddy Velásquez.

Según el diputado, este ciudadano identificado como F.V., quien sería el autor intelectual, es un comunario que posee un terreno de la comunidad.

