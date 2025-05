Doria Medina: La candidatura de Andrónico no es sorpresa, pero es la otra cara de la moneda de Evo y Arce

El líder político sostuvo que grupos de Arce como el de Andrónico quieren garantizarse una bancada en el Legislativo.

eju.tv/ Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El líder político y precandidato presidencial por Unidad, Samuel Doria Medina, aseguró este lunes que Andrónico Rodríguez representa la continuidad del modelo del Movimiento al Socialismo (MAS), al igual que Evo Morales y Luis Arce Catacora. “Son la misma cara de la moneda”, afirmó categóricamente.

En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Doria Medina lanzó duras críticas al actual presidente del Senado, cuestionando su trayectoria y su falta de propuestas propias. “Cuando le pregunten qué hizo en los últimos cinco años, la respuesta será que acompañó al gobierno de Luis Arce. Y antes de eso, estuvo con Evo Morales. No se le conoce ninguna propuesta, ninguna ley, nada distinto de lo que hicieron Evo y Arce”, señaló.

El empresario y político fue aún más incisivo al preguntar públicamente: “¿Con quién gobernaría Andrónico si llega al poder? Tendría que mencionar que lo haría con (Álvaro) García Linera, con (Juan Ramón) Quintana, con (Carlos) Romero. Son el mismo equipo, el mismo grupo”.

Consultado sobre si buscará una candidatura en solitario o apostará por una alianza con otros frentes opositores, Doria Medina recordó una encuesta ampliamente difundida en abril, encargada por el empresario Marcelo Claure. “En esa encuesta ya se testeó a Andrónico y yo era el único candidato de la oposición democrática que podía derrotarlo en una segunda vuelta. Desde ese punto de vista, no hay sorpresa”, dijo en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Sobre la posibilidad de una dispersión del voto en primera vuelta debido a múltiples candidaturas opositoras, el precandidato expresó su confianza en el electorado. “El pueblo boliviano es muy lúcido. Una vez se publiquen encuestas oficiales tras las inscripciones, el voto se va a concentrar. Y cuando llegue el momento, la gente votará por quién tenga más posibilidades de vencer al MAS”, señaló.

Doria Medina rememoró el escenario electoral del año 2002 y comparó lo que podría suceder en 2025. “Recuerdo que en Santa Cruz muchos votaron por Carlos Mesa ‘tapándose la nariz’ porque era el único que podía ganarle al MAS. Eso muestra que el voto útil existe y se repetirá”.

Advirtió que la posible división dentro del masismo entre las corrientes de Arce y Andrónico no será un factor de renovación, sino de cálculo político. “Lo que me comentan los parlamentarios es que tanto el grupo de Arce como el de Andrónico quieren garantizarse una bancada: unos para evitar ser enjuiciados, otros para posicionarse como oposición de izquierda. No hay renovación, hay reciclaje”, manifestó.