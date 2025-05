Doria Medina plantea subir la edad de la jubilación: “Se pagan buenos sueldos, pero la renta es muy baja”

Fuente: Unitel

El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, considera que la edad de la jubilación en Bolivia debe ser replanteada y una vez se defina se haga cumplir, pues señala que en el sector público hay personas de hasta 90 años de edad y es algo que se debe resolver.

“Se estima que hay un 10% de empleados públicos en todas las instituciones que han pasado ampliamente la edad de la jubilación”, señaló Doria Medina.

El candidato señala que en conversación con rectores y gente del sector salud le informaron que hay personas que han pasado ampliamente la edad de la jubilación; sin embargo, se mantienen trabajando pues la renta que reciben es baja.

“Hay personas de 90 años que siguen yendo a cobrar su sueldo en una silla de ruedas porque en nuestro país hay el problema de que hay una gran diferencia entre el sueldo y la renta de jubilación”, señala Doria Medina.

El candidato señala que es de la idea de subir la edad de jubilación y planteó que sea a los 70 años, previa evaluación si es lo más adecuado.

“Ya que aceptemos que se pueda trabajar hasta los 70 años en nuestro país, pero no más de los 70. No puede haber en las universidades personas de 80, 85 años trabajando, están desactualizados, que perjudican a la calidad de la educación; o médicos de 90 años en La Paz (…), me han comentado de que en algunas reparticiones de salud pública, hay enfermeras tan mayores que tienen que ser ayudadas por los pacientes”, manifestó el candidato.