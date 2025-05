EEUU y la UE acuerdan prorrogar pausa por aranceles

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, solicitó a Trump postergar los aranceles hasta el 9 de julio.

Fuente: DW

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron este domingo (25.05.2025) una prórroga hasta el 9 de julio en la pausa de aplicación de aranceles a la Unión Europea, mientras siguen las negociaciones comerciales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En medio de su guerra comercial, Estados Unidos había contempladoimponer tarifas aduaneras de 50% a los productos europeos.

Pero ahora Trump señaló que tuvo una «muy agradable conversación» con Von der Leyen y refirió que atenderá su solicitud de extender el plazo original del 1 de junio, en declaraciones a la prensa antes de abordar el Air Force One.

El mandatario se mostró confiado en que los negociadores «se reunirán pronto para ver si podemos solucionarlo».

«Me preguntó (Von der Leyen) si podíamos trasladarla (la fecha límite para el acuerdo) del 1 de junio al 9 de julio. Acepté y, según ella, mantendremos reuniones con rapidez para ver si podemos llegar a una solución», explicó Trump.

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025