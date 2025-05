El cupo de exportación de soya favorecerá a los acopiadores e intermediarios, alerta ANAPO

El Gobierno anunció este miércoles que autorizaba la exportación de hasta 250.000 toneladas de soya, pero Anapo manifestó que la cosecha de verano bordea el 90% y los productores comercializaron el grano en el mercado interno.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha ratificado que la medida del Gobierno de autorizar un cupo de exportación de soya es «tardía» y «no beneficiará» al sector porque su producción ya fue comercializada.

Por el contrario, los productores consideraron que esta medida favorece a los acopiadores del grano y los intermediarios, quienes en este nuevo escenario tiene la posibilidad de exportar.

«No va a tener el impacto para la mayoría de los productores y obviamente quienes se van a beneficiar van a ser acopiadores, intermediarios, pero ese no es el propósito de la liberación de la exportación», remarcó la noche de este miércoles Jaime Hernández, gerente de Anapo, en una entrevista con el programa Que no me pierda que se difunde en la red UNO.

Argumentó que el objetivo de las exportaciones «siempre ha sido que sean los productores que puedan ser los beneficiados».

El Gobierno anunció este miércoles que autorizaba la exportación de hasta 250.000 toneladas de grano de soya, pero Anapo manifestó que la cosecha de verano bordea el 90% y los productores prácticamente ya comercializaron casi toda su producción en el mercado interno.

Para los productores, el volumen autorizado solo representa el 15% del volumen que el sector pudo exportar, lo que también significaba la llegada de divisas al país.

Explicó que, «si se liberaba antes de la cosecha» la venta del grano a los mercados externos, los productores tenían «la oportunidad de tener mayores compradores» y podían «negociar mejor su producción en base a un precio de oportunidad de exportación de soya».

«Con seguridad que quienes han comprado granos de soya de los productores, sean pequeños, medianos o grandes, y tienen posibilidades de exportar, van a poder aprovechar esta liberación de la exportación», insistió.

El directivo subrayó que «esta medida debió ser tomada antes de la cosecha para que precisamente pueda beneficiarse a los productores que son los que durante muchos años han venido solicitando la libre exportación».

«Se lo habría logrado el 2019 en un acuerdo con el Gobierno nacional, de que se iba a liberar el equivalente al 60% y lamentamos que este año el Gobierno hubiese incumplido ese acuerdo sin justificación alguna y solamente perjudicando a los productores», sostuvo.