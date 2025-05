El DT Villegas analiza trasladar a Miguelito a La Paz mientras dure la suspensión en Brasil

En medio del escándalo, el estratega logró conversar con el ariete boliviano para brindarle su respaldo. Miguelito Terceros fue denunciado por el futbolista brasileño Allano Brendon de Souza de haberle dicho insultos racistas.

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, dijo que analiza con su cuerpo técnico el posible traslado de Miguelito Terceros a un club de la ciudad de La Paz mientras dure la suspensión en Brasil por el caso de racismo.

En medio del escándalo, el estratega logró conversar con el ariete boliviano para brindarle su respaldo.

«Son muy pocas personas las que han podido comunicarse con él, le he expresado toda mi solidaridad, le he hecho saber que su calidad ética, moral, todo lo que nos ha mostrado no nos genera a nosotros ningún tipo de dudas y que lo apoyamos, que estamos con él», relató.

«Él me dijo que se sentía bien», señaló en referencia al breve contacto telefónico que mantuvo con el ariete boliviano.

En ese marco, se analiza el posible traslado de Miguelito a la ciudad de La Paz. «Si el va estar feliz, cómodo, se verá la forma de tenerlo acá y que esté tranquilo; además, para que esté pensando solo en la selección y en conseguir su mejor rendimiento», sostuvo el estratega boliviano.

Villegas dijo que esperan lo que pueda suceder en estos días para asumir una decisión.

El Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil dispuso la suspensión provisional de Terceros, es decir que no volverá a la cancha, no podrá jugar en su club América MG mientras dure la investigación por el caso de racismo en su contra.

El jugador boliviano fue denunciado por el futbolista brasileño Allano Brendon de Souza de haberle dicho insultos racistas.

«Si se mantiene esta medida nosotros trataremos y le pediré al presidente ( de la federación) que se haga todo el esfuerzo para que Miguelito pueda venirse», anunció.

La idea es replicar el plan que el cuerpo técnico aplicó para otros jugadores que no tenían actividad física por diversas razones.

«Habrá la posibilidad de que pueda estar en un club de La Paz y como hicimos con Haquín; hemos logrado que pese a no estar jugando llegue en un muy buen nivel a esa primera fecha que nos fue muy bien con él», señaló.

Villegas dijo que se enteró que el futbolista denunciante presentó dos quejas similares en Portugal, que no pudo probar y que, por ende, no prosperó.

«Empiezo a pensar que hay algo más por detrás», deslizó Villegas.