El frío llega a Potosí: termómetros marcan cifras bajo cero

Ya se sienten las bajas temperaturas en algunas regiones del país, sobre todo en la región andina donde Potosí donde el termómetro ya registra cifras bajo cero.

Según medios locales, el frío intenso se siente en la región sudoeste de Potosí, el secretario de desarrollo agropecuario Genero Méndez informó que las temperaturas bajas se presentaron, por ejemplo, en la zona centro con -3° C; en Uyuni y el sudoeste presentó -5° C, la zona de Quetena Grande y Quetena Chico presentó -8° C.