El MNR anuncia que no participará en las elecciones para evitar dispersar el voto y favorecer al MAS

El líder político señaló que la actual fragmentación del escenario político es aún más notoria que en procesos electorales anteriores. “Hoy hay como 11 partidos políticos inscritos ante el TSE y otras cuatro alianzas, y eso abre la posibilidad de que el MAS vuelva a ganar”, calculó.

eju.tv / Video: Erbol

El jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Jhonny Torres, anunció este lunes que su partido solicitará licencia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para no participar en las elecciones generales de este año, con el objetivo de no contribuir a la dispersión del voto opositor que, según advirtió, puede facilitar un nuevo triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Estamos en esta cruzada de seguir buscando la unidad, precisamente para sacar al MAS, que ha hecho un mal Gobierno”, afirmó Torres. Afirmó que la decisión se tomó tras un análisis profundo, y que el MNR considera que su participación solo dividirá aún más el voto, beneficiando directamente al oficialismo, como ocurrió en los últimos 19 años.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El líder político señaló que la actual fragmentación del escenario político es aún más notoria que en procesos electorales anteriores. “Hoy hay como 11 partidos políticos inscritos ante el TSE y otras cuatro alianzas, y eso abre la posibilidad de que el MAS vuelva a ganar”, calculó.

Torres también cuestionó la gestión del actual Gobierno y señaló que sus consecuencias han sido negativas para la población más vulnerable. “Hoy la gente paga más de Bs 50 por un kilo de carne de res, un boliviano por un pan. Hay familias que están emigrando, y en el MAS creen que la pobreza es normal. Quieren que Bolivia sea como Cuba o Venezuela, y eso no lo vamos a apoyar”, remarcó.

Sobre el riesgo de perder la personería jurídica del MNR por no participar en los comicios de este año, previsto para el 17 de agosto, Aclaró que no existe tal peligro, ya que la Ley Electoral establece la pérdida sólo cuando un partido no participa en dos elecciones consecutivas. “Si no participamos este año, tendremos que hacerlo obligatoriamente en las subnacionales de 2026”, precisó.