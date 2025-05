El presidente del TSJ informó que hay dos resoluciones en el caso de Evo Morales

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo aseguró que existen dos resoluciones de acciones constitucionales en el caso del exmandatario Evo Morales, una que es la que se conoció emitida por la Jueza Liliana Moreno y otra que pide a la Fiscalía seguir el proceso investigativo. Además, dijo que se investigará el actuar de la Jueza que anuló la orden de aprehensión en contra de Evo Morales.

“Hay dos resoluciones de acciones constitucionales, una que se presenta en Santa Cruz, donde la juez concede la tutela en favor del imputado. Otra que es presentada en La Paz y que la juez o el juez concede en favor de la víctima”, aseguró Saucedo.

El Miembro del TSJ explicó estas resoluciones, “una que deja sin efecto la aprehensión contra Evo Morales y otra que en La Paz le dice al Ministerio Público continúe investigando su relación a este hecho. Ambas resoluciones tienen el mismo peso, ambas resoluciones son de cumplimiento inmediato hasta que también vaya en revisión al TCP”.

Lee también: ¿Quién es Lilian Moreno, la jueza que benefició dos veces a Evo Morales?

Respecto a estas aseguró que todavía son analizadas, “Estamos mirando y coordinando además con las otras instancias que conforman el órgano judicial para asumir una postura y acciones concretas. Además, en relación a lo que se vaya a hacer”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rechazo a la decisión de Moreno

“No estamos de acuerdo con que se deje desprotegida a nuestra niñez, a nuestra Juventud, peor aún en hechos de delitos sexuales”, dijo Saucedo al ser consultado sobre la actuación de la jueza Moreno.

Además acotó, “nuestra postura es clara. Nosotros no podemos dejar en indefensión a las víctimas, peor si son víctimas de sectores vulnerables. En este caso, los niños, niñas y adolescentes merecen toda la protección del Estado. Y no es posible que con resoluciones de jueces que no están comprometidos con nuestra niñez, nuestra adolescencia tengamos este tipo de actuaciones”.

Estas declaraciones fueron horas después de que Saucedo se pronunciara en redes sociales, donde publicó “No compartimos la posición de jueces, que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia, burlarse de la justicia. ¡primero nuestros niños!”.