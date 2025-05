El primer encuentro del papa León XIV con sus fieles: una visita sorpresa al Palacio del Santo Oficio tras su elección

Fuente: infobae.com

La primera salida no oficial del papa León XIV tuvo lugar la noche de este jueves, pocas horas después de ser presentado ante el mundo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

El pontífice regresó al lugar donde vivía hasta su elección, el Palacio del Santo Oficio, a pocos metros de la entrada del Vaticano, para saludar a empleados y vecinos con quienes compartía el día a día antes del cónclave. Allí se produjo su primer encuentro con fieles, en un ambiente distendido y espontáneo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En un video difundido por los presentes en redes sociales se ve al nuevo papa, de 69 años, bajar de un coche oscuro y ser recibido por un pequeño grupo de personas que se arremolinaron para saludarlo. Entre ellos se encontraba una pareja de Guadalajara, México. El papa conversó con varios, se dejó fotografiar, firmó autógrafos y acabó impartiendo una bendición a todos los presentes.

Una de las escenas más comentadas fue cuando una niña le entregó un libro para que lo firmara ya como papa. León XIV bromeó mientras tomaba el bolígrafo: “Aún tengo que perfeccionar la firma”, dijo con una sonrisa.

Luego preguntó en voz alta: “¿Hoy qué día es?”, en una escena recogida también por las cámaras del Vaticano y compartida en sus canales oficiales.

León XIV había residido en el Palacio del Santo Oficio desde 2023, cuando fue llamado a Roma por el papa Francisco para ocupar responsabilidades en la Curia. El gesto de regresar esa misma noche a saludar a quienes hasta ese día eran sus vecinos y compañeros fue leído como una muestra de continuidad con el estilo próximo de su antecesor.

Durante la tarde, León XIV compartió la cena con los cardenales en la Casa Santa Marta, residencia donde los purpurados permanecieron durante el breve cónclave, resuelto en solo cuatro votaciones.

Las primeras palabras de León XIV en el balcón del Vaticano

Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost of the Unites States delivers the «Urbi et Orbi» (to the city and to the world) message from the balcony of St. Peter’s Basilica, at the Vatican, May 8, 2025. REUTERS/Yara Nardi