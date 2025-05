El TSE rechaza la inscripción de los candidatos del Pan – Bol; los evistas advierten que no desistirán

10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Ruth Nina denuncia al TSE por no inscribir a Evo Morales y los candidatos de Pan – Bol. Foto: Unitel

Pese presión de los “evistas”, el TSE rechaza documentos de PAN-BOL para inscribir candidatura de Evo Morales. Jefe policial anuncia proceso contra diputado Arce y éste desafía al ministro Ríos a denunciarlo. Ministro Flores anuncia certificación internacional para Bolivia como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Pese presión de los “evistas”, el TSE rechaza documentos de PAN-BOL para inscribir candidatura de Evo Morales

La presidenta del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Ruth Nina, intentó este martes inscribir la candidatura de Evo Morales por ese parrido en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que según el calendario electoral la fecha expiró el 19 de mayo y el Órgano Electoral ya anunció que no puede realizar ese registro porque estaría vulnerando la ley. “No quieren recibir porque hay una orden política que obedece el secretario de Cámara (Fernando Arteaga), de no recibir ninguna documentación de PAN-BOL, no quieren cumplir un amparo constitucional”, protestó Nina en las puertas del TSE. Hasta las instalaciones del TSE llegó este martes una marcha “evista” para presionar, pero no lograron ingresar a la plaza Abaroa, que se encuentra fuertemente custodiada por la Policía. “Las organizaciones sociales presentes aquí son testigos de que no hemos podido cumplir con el mandato de poder continuar con las acciones que corresponden, después de haber conseguido la tutela”, declaró la dirigente.

Delegados de Andrónico Rodríguez retiran listas del MTS y se alistan para reinscripción con otra sigla

Los delegados de la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado retiraron este martes las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que habían registrado con el partido Movimiento Tercer Sistema (MTS). La normativa electoral permite esta acción, dado que las listas aún no habían sido formalmente inscritas y se encontraban a la espera de un fallo pendiente en una sala constitucional del Beni, dijeron a Brújula Digital fuentes del TSE. El retiro fue realizado con la intención de reinscribirse en los próximos días, antes del plazo final del 6 de junio. Todo apunta a que lo harían bajo otra sigla, probablemente con Unidad Cívica Solidaridad (UCS), dirigida por Johnny Fernández. Esta estrategia permitiría mayor claridad sobre la participación de Rodríguez en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Una fuente de UCS confirmó que existe un preacuerdo para lograr habilitar esa candidatura.

Dirigente evista de la Csutcb amenaza con incendiar el TSE tras rechazo de documentos a Pan-Bol

La tensión política subió de tono este martes cuando un dirigente evista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) lanzó una amenaza contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que esta institución se negó a la recepción de documentos presentados por el partido Pan-Bol para la inscripción de Evo Morales como candidato presidencial en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. “Si tenemos que incendiar el TSE, lo vamos a hacer. Basta de entregar cartitas, vamos a hacer prevalecer nuestros derechos por la fuerza”, expresó molesto el dirigente, quien estaba al frente de un grupo de seguidores que se encontraban en vigilia en las afueras del edificio del TSE en La Paz, quienes pasada las 16.00 horas de esta jornada fueron abandonando el lugar y sólo algunos se quedaron a hacer vigilia en alrededores de la plaza Abaroa, donde están las oficinas del órgano electoral.

Jefe policial anuncia proceso contra diputado Arce y éste desafía al ministro Ríos a denunciarlo

El jefe policial José Illanes anunció este martes que iniciará acciones legales para preservar sus derechos, en respuesta a las amenazas que sufrió del diputado evista Héctor Arce, quien desafió al Ministro de Gobierno a denunciarlo por la vía penal si es que considera que cometió un delito. «Si considera que yo he cometido delito, lo emplazo, presente la denuncia penal contra este diputado si es que ha cometido delito y este diputado va a asumir defensa», declaró Arce a la prensa. El diputado evista amenazó en público al general de la Policía Illanes, en medio de las crecientes tensiones por la posible ejecución de un mandamiento de aprehensión contra el exjefe del MAS Evo Morales. El legislador afirmó que la advertencia tiene que ver con la fiscalización que hace y no con temas personales. «En ningún momento este diputado hizo una amenaza, ministro (Roberto) Ríos, usted es en este momento Ministro de Gobierno, bajo su tuición están más de 45.000 efectivos policiales», manifestó.

Concluye declaración de Cronenbold por presunto vínculo con el narco «Tuta»; pide esclarecer los hechos: «Fui el más perjudicado»

El exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, acudió este martes a declarar ante la División Especializada de Lucha Contra el Crimen (Delcc) de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una investigación que indaga posibles vínculos con el ciudadano brasileño recientemente expulsado del país, conocido como alias “Tuta”. El exjefe de campaña de Andrónico Rodríguez también demandó a que una vez que concluya las investigaciones del caso, la Fiscalía debe hacer énfasis en su inocencia, al igual como se lo acusó. Antes de retirarse del lugar, Cronenbold aseguró estar dispuesto a colaborar en todo momento con la investigación y pidió que se aclare el caso. “Mi nombre ha sido ensuciado y el más interesado en que se aclare esto soy yo. Hemos prestado nuestra declaración como corresponde y estamos predispuestos a acudir cuantas veces se nos convoque”, declaró ante los medios que lo esperaban en exteriores de la Delcc.

Alarcón: el Pleno de la Cámara Baja puede ordenar que informe sobre Botrading pase a la Fiscalía

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que el pleno de la Cámara Baja puede ordenar el envío a la Fiscalía del informe de la Comisión Especial sobre el caso Botrading, al margen de la remisión del documento a la Contraloría, para que esa instancia investigue las presuntas irregularidades halladas en la actividad de esa subsidiaria de YPFB. La citada comisión aprobó ayer por unanimidad el informe final sobre el caso Botrading y lo remitió a la Contraloría General del Estado para que investigue los elementos descritos en el documento. Al respecto, Alarcón aclaró que este informe final será puesto a consideración del pleno de la Cámara Baja, para que esta decida si es que también se envía el documento el Ministerio Público para que investigue. Alarcón explicó que la comisión estaba compuesta por seis integrantes, tres del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dos de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) y uno de Creemos.

Procurador ratifica que Camacho seguirá detenido hasta que se dicte sentencia en su caso

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este martes que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho permanecerá en la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva hasta que se ejecute una sentencia en su caso. «La sala ha ratificado que en consecución el señor Luis Fernando Camacho va a seguir detenido preventivamente en tanto y en cuanto no enerve ningún riesgo procesal y va a estar detenido porque existen todos los riesgos procesales hasta que se dicte la sentencia y quede en calidad de cosa juzgada», declaró . La Justicia rechazó la tarde del viernes 23 de agosto la acción de libertad presentada por la defensa del gobernador electo de Santa Cruz, quien permanece detenido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro, por la crisis política de 2019. «Ese tribunal le dijo claramente ‘usted ha equivocado el camino, no era el procedimiento y menos el instituto jurídico que usted debería presentar», sostuvo Condori.

Ministro Flores anuncia certificación internacional para Bolivia como país libre de fiebre aftosa sin vacunación

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores Lazo, anunció que este jueves 29 de mayo Bolivia será declarado como país libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que permitirá una mayor apertura de mercados a productos de origen animal. El titular de Desarrollo Rural y Tierras brindó una conferencia de prensa para hablar de este y otros temas. Sobre la fiebre aftosa, en concreto adelantó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) entregará dicha certificación. “Es el mayor reconocimiento en sanidad animal. Este estatus fortalecerá la competitividad del país en mercados internacionales, Somos los únicos, junto con Brasil, que vamos a recibir esta certificación”, remarcó Flores Lazo, al agradecer el esfuerzo conjunto del Gobierno del presidente Lucho Arce y de los productores agropecuarios para alcanzar este hito. Señaló que en los últimos años, en la lucha contra la fiebre aftosa, se invirtieron cerca de 350 millones de dólares.

Decomisan más de 100 cajas de aceite durante un operativo contra el agio y la especulación en un mercado cruceño

Luego de un operativo realizado en el mercado Los Bosques, en la capital cruceña, las autoridades decomisaron más de 100 cajas con envases de aceite presuntamente de dudosa procedencia. El operativo se realizó la mañana de este martes y encontró una resistencia de comerciantes al decomiso, lo que generó un ambiente tenso en el que la Policía terminó haciendo uso de agentes químicos y se arrestó a tres personas. La comitiva de funcionarios del viceministerio de Defensa al Consumidor, el municipio y la Policía, se realizó en contra del agio y la especulación del aceite, lo que generó incidentes entre los comerciantes que se oponían a la inspección y decomiso. El representante del viceministerio de Defensa al Consumidor, Douglas Chávez, indicó que más de 100 cajas de aceite fueron comisadas al detectar que los envases del producto no contaban con etiqueta ni timbres de seguridad del Senasag.

Emitirán un decreto para levantar la pausa ambiental y dar “autorización limitada” para los chaqueos

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que en los próximos días se emitirá un decreto supremo para levantar la pausa ambiental y para autorizar los chaqueos, pero de forma temporal y limitada. “Hemos tenido una pausa ambiental, para que volvamos a la normalidad se va a emitir un decreto en los próximos días, eso va a dar un lapso de tiempo para que los productores puedan acceder a hacer los chaqueos y luego se va a cortar, va a ser por un lapso de tiempo”, dijo. Habitualmente los incendios comienzan a mediados de año y se prolongan hasta octubre, por lo que significa que la pausa estuvo vigente completamente solo en época de lluvias. Investigación identifica a los principales actores de la quema de 12,6 millones de hectáreas en 2024. La pausa ambiental fue decretada el 11 de septiembre del año pasado, luego de que Bolivia sufriera la mayor devastación de bosques y pastizales por los incendios forestales.

