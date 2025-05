Elecciones: ¡Cuán necesaria es la libertad de prensa!

La libertad de prensa es un derecho fundamental para el ejercicio del periodismo en Bolivia, que ha permitido a los periodistas encarar su trabajo de forma permanente, valiente y comprometida con la verdad, aunque en estos últimos tiempos, una parte de los periodistas han sido duramente cuestionados por estar al servicio del poder de turno. Han alquilado esa libertad a cambio de jugosos contratos de publicidad estatal a cambio de sendas entrevistas exclusivas.

Precisamente el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se lo recuerda cada año con celebraciones y lamentaciones, debe impulsarnos a profundas reflexiones sobre el rol del periodismo que le toca desempeñar en este proceso electoral intenso, confuso y plagado de guerra sucia entre los candidatos presidenciales.

Hoy más que nunca el Estado Plurinacional necesita de un periodismo y de periodistas que estén armados de ética, valores, de compromisos y de una alta responsabilidad con los principios del quehacer periodístico: la independencia y no de estar de rodillas ante el poder, ni de ser meros instrumentos de vocerías y de relaciones públicas de determinados candidatos o personajes de la política, tal como lo vienen haciendo ciertos programas en los que desfilan la gente del poder para hablar un solo idioma y que descalifican al adversario político.

La libertad de prensa no es una carta blanca para que el periodista sea una arma electoral más y se la juegue por su candidato, ni tampoco la libertad de prensa es un cheque millonario para dar micrófonos solo a sus candidatos, ni menos aún la libertad de prensa es un medio de extorsión para chantajear a los afectados por alguna noticia y que no tengan derecho a la réplica.

La Constitución Política del Estado establece este derecho en un marco más amplio que la propia libertad de prensa, porque estamos hablando que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información:

“Art. 106. II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Un mandato constitucional que muchas veces ha sido violado por parte de las autoridades gubernamentales, fiscales y jueces, porque al fin y al cabo, el ejercicio pleno de la libertad de prensa se constituye en una piedra en el zapato, porque de ejercerla de forma valiente tiene que provocar dolores, malestares y respuestas de parte de gente no solo del poder político, sino de los demás poderes sindicales, sociales que han hecho de la convivencia con el poder una forma de vida y de recibir suculentos ingresos y dádivas.

El escritor y Premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee sentenció: “Y llegan tiempos en los que la indignación y la vergüenza son tan grandes que sobrepasan a todo cálculo y a toda prudencia, y uno debe actuar, es decir, hablar”.

El mejor reportero del mundo Riszard Kapuscinski, precisó que: “No se puede ser objetivo frente a la tortura y las injusticias, eso es inhumano. Y la palabra objetividad no se aplica a estas situaciones”.

Precisamente bajo el paraguas de estas dos provocaciones, de un escritor de ficciones y de un gran periodista, nos dan la pauta para lanzar el reto sobre la la labor de los periodistas que deben desempeñar en este proceso electoral, que tendrá como elemento central un nuevo actor decisivo: el uso de las redes sociales y del conjunto de las plataformas digitales de contenidos, de la cual ya tienen experiencia los rusos, chinos, los estadounidenses. Por ello, hoy vemos a cada instante videos, fotos, memes del conjunto de los candidatos, nadie se queda atrás para aparecer en tik tok o instagram,

La labor de la prensa está íntimamente ligada al ejercicio de los derechos humanos. De esto deben ser conscientes los periodistas, y asumir cada vez su papel con mayor decisión y capacidad.

En un proceso electoral todo les está permitido a los candidatos, que hablan lo que quieren; ofrecen hasta lo más inverosímil; se disputan a sus votantes con guerra sucia e insultos, pero menos con argumentos; se disfrazan de indígenas, de cholos, de trabajadores, de campesinos; bailan y se abrazan con los vecinos, con las mujeres, con los gays, con las lesvianas; le ofrecen sonrisas y besitos a los niños y niñas; aparecen en las entrevistas de los medios como los salvadores, los serios, los que tienen la solución a la crisis, en fin, la democracia les permite hacer todo ello y mucho más.

Pero ojo ahí deben estar los periodistas para no ser simples difusores de las declaraciones y agresiones de un candidato vs otro candidato; los periodistas deben recuperar los espacios que han ido perdiendo, como ser el de opinar, interpretar y generar corrientes de opinión en una serie de temas de la coyuntura y estructurales. Porque el periodismo también es debates de ideas y propuestas, pues, la prensa debe exigir y concretar los debates electorales, un reto pendiente a cumplir. Como verá mi amigo, el reto de los periodistas es tan enorme, delicado y que le demandará un profundo compromiso ético con la verdad, la decencia y la valentía para informar, investigar, generar espacios de debates políticos y aportar a fortalecer la democracia y los propios principios del periodismo.

El periodismo es construcción de más democracia y de más ciudadanos demócratas, no es manipulación ni destruir personas ni instituciones. Es aportar siendo “luz en las tinieblas y paz en la guerra”, no ser difusores de la violencia, de la confrontación, del racismo y de la discriminación, no ser vehículos de los insultos, de las verdades a medias, ni de las imposturas. Es ser verdadero instrumento de la tolerancia, del pluralismo democrático, de la ética en su máxima expresión, . Es ser celosos fiscalizadores del poder, no proteger ni convivir con los poderosos. Es estar en permanente búsqueda de la verdad y al servicio del pueblo.

La prensa tiene la obligación de aportar y dar luces en este proceso electoral y el mejor instrumento para ello es generar, concretar e impulsar los debates presidenciales,

La libertad de prensa constituye un requisito esencial para la existencia de la democracia. En efecto, una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados.