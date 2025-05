En estas elecciones votará el estómago de la población, afirma diputada Nayar

La diputada advierte que la crisis económica y el alza del costo de vida serán determinantes en las elecciones generales de agosto.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La diputada nacional Luisa Nayar, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, considera que, en las próximas elecciones generales, programadas para agosto, la población boliviana no elegirá en base a ideologías o programas de gobierno, sino guiada por la crítica situación económica que atraviesa el país.

“Ustedes mencionan algo importante, el candidato, el programa, pero en este contexto va a votar el estómago. La situación está muy difícil en el país”, afirmó Nayar en una entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Nayar, quien recientemente viajó a España, dijo que sostuvo encuentros con residentes bolivianos y que muchos de ellos manifestaron su frustración y desilusión ante la posibilidad de regresar a Bolivia. “Al ganar el MAS se nos pasaron todas las ganas. No volvemos no porque no queramos, sino porque no hay condiciones mínimas para hacerlo”, le dijeron, según narró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La parlamentaria también compartió el testimonio de una joven boliviana que, pese a contar con tres maestrías, no ve viable su retorno al país. “Me decía: ‘Diputada, estoy empezando mi tercera maestría, pero yo no puedo volverme a Bolivia para partirme el lomo todo el día y que me paguen 2.500 bolivianos’. Entonces, esta es una realidad preocupante”, lamentó Nayar.

Con estos antecedentes, la diputada insistió en que la crisis económica —agravada por la falta de empleo, la escasez de dólares y de combustibles— será un factor decisivo en la intención de voto. A su juicio, el electorado está más sensibilizado por la realidad cotidiana que por los discursos políticos.

Además, criticó la polarización política y social del país. “Estamos en un país tan dividido entre ricos y pobres, collas y cambas, campo y ciudad, cuando la realidad es que todos los bolivianos padecemos los mismos problemas. No hay distinción cuando sube el pan o los medicamentos, o cuando falla la educación y la salud pública”, sostuvo.