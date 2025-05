En su visita a Moscú, Lula mostró sus prioridades políticas y comerciales con Putin en medio de los cuestionamientos globales

Unos 25.000 soldados brasileños lucharon contra la Wehrmacht en Italia desde junio de 1944. “Y Brasil tomó el lado ‘correcto’, es decir, el lado de las potencias occidentales cuyos sistemas de gobierno, instituciones y valores son considerados por Brasil como los pilares de su democracia”, escribe el periodista brasileño William Waack en el diario O Estado de São Paulo.

“Nuestros soldados lucharon y murieron por la democracia. Celebrar esta victoria junto a Putin es como darles una bofetada”, concluye Waack. “Lula podría haber ido a Moscú en cualquier momento, pero eligió este momento. Esto no es sólo ignorancia histórica y estupidez política, es la agresión diplomática más grave después de muchas otras a las democracias europeas hasta ahora. Tendrá consecuencias”, declaró el analista político Ricardo Rangel al sitio de noticias brasileño G1.

En su encuentro con Putin tras el desfile militar, Lula elogió las relaciones entre ambos países. “Esta visita mía aquí sirve para fortalecer y reconstruir, con mucha más fuerza, nuestro camino de construcción de una asociación estratégica. Brasil tiene intereses políticos, comerciales, culturales, científicos y tecnológicos con Rusia. Por su parte, Rusia debe tener muchos intereses con Brasil”, prosiguió, añadiendo que también deseaba “establecer una cooperación en el ámbito de las pequeñas centrales nucleares”.

No faltaron los ataques a la administración Trump. “Las últimas decisiones anunciadas por el presidente de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales a todos los países del mundo, de forma unilateral, echan por tierra la gran idea del libre comercio, destruyen el concepto de fortalecimiento del multilateralismo y muchas veces pisotean el respeto a la soberanía de los países, que por el contrario debemos preservar,” dijo Lula.

La visita del presidente brasileño a Moscú fue precedida en abril por la del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, que asistió a una reunión con sus homólogos de los BRICS en Río de Janeiro. En aquella ocasión, Lavrov afirmó que la expansión del bloque se reanudaría “muy pronto” y que se daría prioridad a miembros asociados como Venezuela. En un post en las redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, Itamaraty, defendió que el viaje de Lula a Moscú tiene como objetivo encontrar “soluciones a los conflictos”, poniendo a Brasil “a disposición para ayudar en las negociaciones de paz en Ucrania y Oriente Medio”.

El presidente brasileño había sido invitado por su homólogo Volodimir Zelensky, a través de su embajador en Brasil, Andrii Melnyk, a visitar Kiev antes del viaje a Moscú, quien había sugerido que la visita a Rusia podría equilibrarse con un gesto hacia Ucrania. “¿Por qué no visitar primero Ucrania y Kiev, hablar con el presidente, conocer a la gente, ver la destrucción, sentir personalmente este terrible aliento de guerra?”, había preguntado el embajador al vicepresidente Geraldo Alckmin. En abril, Zelensky había rechazado una petición del gobierno brasileño para mantener una conversación telefónica con Lula, alegando problemas de agenda.

En enero, había dicho que Lula ya no era relevante en las negociaciones. Los dos presidentes, que asistieron al funeral del Papa Francisco en Roma, no se reunieron, mientras que Zelensky habló con Trump. Fuentes gubernamentales ucranianas criticaron duramente la visita en la prensa brasileña, considerándola un apoyo explícito a Putin. Dijeron que la petición brasileña de una llamada telefónica no era más que un “pretexto” para justificar la presencia en un “horrible evento militar ruso disfrazado de misión de paz”. Las tensiones entre ambos países podrían aumentar en los próximos meses. El embajador ucraniano en Brasil, Andrii Melnyk, va a ser trasladado a la ONU, y Kiev aún no ha nombrado un sustituto, un gesto que parece indicar descontento con el gobierno brasileño.

Lula sigue insistiendo en la propuesta de paz tejida junto con el gobierno de Beijing para el conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania. Después de Moscú, Lula se reunirá con Xi Jinping en China, donde asistirá a la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). En la reciente cumbre en Río de Janeiro de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de los BRICS, el chino Wang Yi y Celso Amorim, asesor especial de Lula para Asuntos Internacionales, acordaron intensificar el trabajo del grupo “Amigos de la Paz”. Este grupo fue creado como una iniciativa conjunta de ambos países en 2024. “No se menciona la restauración de la integridad territorial de Ucrania, ni hay lenguaje que culpe a Putin por la reanudación del conflicto.”, dijo Morgan a Infobae. “Es probable que esta propuesta sea recibida con entusiasmo en Moscú. Pero la pregunta es: ¿quién se la presentará al Presidente Zelensky en Kiev? Una pregunta aún mejor es: ¿cuándo se presentará?”, dijo Morgan a Infobae.

Ucrania, por su parte, sigue luchando por defender su territorio. En las últimas semanas, ha mirado a Brasil para reclutar nuevos mercenarios que luchen contra Rusia, ofreciéndoles sueldos de hasta 25.000 reales (4.425 dólares) al mes. La campaña, traducida al portugués, se lleva a cabo a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. El objetivo es replicar el éxito alcanzado en Colombia, donde cerca de 2.000 ex militares y también ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) se unieron a las fuerzas ucranianas, atraídos por los altos salarios. En los últimos meses, el número de colombianos que se han unido a las fuerzas ucranianas ha disminuido, debido principalmente a la alta tasa de mortalidad entre los combatientes y a las complicaciones burocráticas a las que se enfrentan las familias para obtener indemnizaciones. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano, y basándose en datos facilitados por Rusia, al menos 300 ciudadanos colombianos murieron combatiendo en Ucrania durante los más de tres años que dura el conflicto.