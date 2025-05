Encuentran restos humanos cerca de la mansión de Taylor Swift en Rhode Island

Una extremidad fue localizada en un sendero costero, a pocos metros de una vivienda privada del noreste estadounidense, en medio de una serie de hallazgos similares en tres estados.

Por Maricielo Grados Córdova

Fuente: Infobae

Las autoridades locales investigan el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones del vecindario costero de Watch Hill, en la localidad de Westerly, estado de Rhode Island, tras una llamada de emergencia que alertó sobre el descubrimiento de un hueso en una zona pública de acceso a la playa.

Según informó Fox News el miércoles 15 de mayo, el hueso fue encontrado en un sendero cercano a Everett Avenue, una zona residencial situada a aproximadamente 0,3 millas de la vivienda de la cantante Taylor Swift, una de las propiedades más reconocidas del área. El hallazgo fue confirmado por la cadena afiliada NBC10 (WJAR), que precisó que se trata de un hueso de pierna humana. Las autoridades trasladaron los restos a la Oficina del Médico Forense de Rhode Island para su análisis.

El Departamento de Policía de Westerly declinó hacer comentarios, mientras que la Policía Estatal de Rhode Island no respondió a las solicitudes de información realizadas por medios como Fox News y Page Six. La división de detectives de la policía local está a cargo de la investigación.

¿Cuántos cuerpos han sido encontrados en el noreste de Estados Unidos desde marzo?

Desde marzo de 2025, han sido encontrados 13 cuerpos o restos humanos en los estados de Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. De acuerdo con el conteo realizado por Fox News, cinco de esos cuerpos fueron hallados en Connecticut, cinco en Massachusetts y tres en Rhode Island, incluyendo el caso de Westerly. En la localidad de Taunton, Massachusetts, se localizaron dos cuerpos en circunstancias no especificadas por las autoridades.

Uno de los casos más documentados fue el de Suzanne Wormser, residente de Groton, Connecticut, quien fue encontrada desmembrada en el interior de una maleta en marzo. Según información confirmada por Fox News y NBC Connecticut, por este hecho fue arrestado Donald Coffel, de 68 años, quien compartía vivienda con la víctima. De acuerdo con la policía de Connecticut, el asesinato habría ocurrido tras una discusión relacionada con el consumo de crack. Coffel falleció el pasado viernes en el centro penitenciario Corrigan Correctional Center, donde se encontraba detenido. Según NBC Connecticut, padecía cáncer y compareció en una audiencia virtual desde un hospital debido a su estado de salud.

¿Existe un asesino serial activo en Rhode Island o en otros estados del noreste de EEUU?

Las reiteradas apariciones de restos humanos han generado especulación pública en redes sociales sobre la posibilidad de que un asesino serial esté activo en la región. Sin embargo, agentes y exagentes federales han pedido cautela y han subrayado que no se han presentado pruebas que vinculen los casos entre sí. Scott Duffey, exagente del FBI, declaró a Fox News Digital que las autoridades no han divulgado información suficiente para contrarrestar los rumores, pero también señaló que no existen elementos que justifiquen las hipótesis sobre un posible asesino serial.

Duffey explicó que no se han presentado conexiones directas entre las víctimas y que, hasta el momento, los elementos de cada caso deben ser analizados de forma individual por las agencias encargadas. Paul Mauro, exinspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y colaborador de Fox News, sostuvo en el programa “The Big Weekend Show” que el vacío informativo ha sido aprovechado por teorías no verificadas difundidas en plataformas sociales.

¿Qué han dicho los residentes sobre el hallazgo en Westerly?

Los hallazgos, que involucran restos humanos sin identificación pública inmediata, han generado preocupación en comunidades locales del noreste de Estados Unidos. Una residente de Westerly, identificada como Taylor Day, dijo a Page Six que transitaba la zona al momento en que las autoridades llegaron a la escena. En declaraciones al mismo medio, señaló que considera “inusual” el hallazgo de restos en esa parte de la ciudad, aunque la policía haya indicado que no hay sospecha de criminalidad en este caso.

Las autoridades forenses aún no han emitido un informe sobre la causa de muerte ni han establecido la identidad de la persona a la que pertenecen los restos hallados en Westerly. Tampoco se ha informado si existen indicios de violencia o si el hallazgo podría estar vinculado a alguno de los otros casos registrados desde marzo en la región.

¿Qué se sabe sobre la investigación forense?

Hasta la fecha, los departamentos policiales de los estados involucrados han insistido en que no existe una amenaza generalizada para la población. Según declaraciones recogidas por Fox News, los investigadores continúan revisando caso por caso sin haber establecido un patrón común entre las muertes reportadas en los tres estados.

Los portavoces del equipo de relaciones públicas de Taylor Swift no han respondido a las solicitudes de comentario formuladas por Page Six en relación con el hallazgo cercano a su propiedad. Tampoco se ha emitido ninguna declaración oficial sobre la posible afectación a la seguridad en el área de Watch Hill.

El análisis de los restos encontrados en Rhode Island será clave para determinar si existe o no alguna conexión con las demás investigaciones abiertas en Connecticut y Massachusetts. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, sin descartar hipótesis pero sin confirmar hasta el momento la existencia de una amenaza persistente o coordinada en la región.