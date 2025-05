Escándalo en Quillacollo: Yarita Lizeth cancela show por falta de pago y denuncia intento de retención de sus equipos

La cantante Yarita Lizeth Yanarico compartió en un directo su amarga experiencia en una presentación que debía hacer en Quillacollo.

Lo que debía ser una noche de música y folclore terminó en caos y tensión. La reconocida artista peruana Yarita Lizeth Yanarico Quispe, conocida como “La Chinita del Amor”, canceló sorpresivamente su esperada presentación en el municipio de Quillacollo, denunciando que la promotora del evento no cumplió con el pago acordado que debía ser en dólares, lo que desencadenó un enfrentamiento con los encargados de sonido y un intento de retención de sus equipos musicales.

“Estoy haciendo este video en directo porque hoy tenía una presentación. Llegamos a las 21:00 y fuimos al hotel para prepararnos, pero la promotora no me ha cancelado el saldo. ¿Qué voy a hacer?”, declaró la artista en un video transmitido en sus redes sociales, visiblemente molesta y decepcionada.

Según Yarita Lizeth, el contrato estipulaba el pago en dólares y había sido acordado con el promotor de nombre Grover. “Antes de firmar el contrato, dejé en claro que se debía cancelar en dólares, como siempre se ha hecho. Pero ahora me dicen que no tienen y que me pagarán después. ¿Qué pasa si mañana desaparecen?”, expresó.

El conflicto se agravó cuando los responsables del sistema de sonido, identificados como “Sonido Tokio”, se negaron a devolver los instrumentos y la consola de la artista, alegando también perjuicios económicos.

“No puedo llevarme mis cosas. Son mis instrumentos, mi consola. No son de ustedes, señores de Sonido Tokio. Me quieren retener mis equipos como si fueran suyos. Eso es un abuso”, reclamó Yanarico, asegurando que incluso recibió amenazas por parte del dueño del equipo técnico.

La situación se tornó aún más tensa cuando la artista intentó recuperar sus pertenencias y no recibió apoyo inmediato de las autoridades. “Llamamos a la policía, pero no llegaron. Los guardias ya se habían retirado. Me siento desprotegida, como si no tuviera derecho solo por estar en otro país”, denunció entre lágrimas.

El evento estaba programado para realizarse en el complejo Ecos, ubicado sobre la Avenida Antofagasta en Quillacollo. La promotora del evento no se presentó al lugar y no dio declaraciones públicas al respecto.

El escándalo ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores de la cantante exigen respuestas de los organizadores y un trato justo para los artistas extranjeros. Yarita Lizeth Yanarico es una de las figuras más queridas del folclore andino, con una amplia trayectoria internacional.