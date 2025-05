Espinoza sobre propuestas de Samuel: “El desafío principal, más allá de la estructura económica, será lograr gobernabilidad”

El analista económico, Gabriel Espinoza, señaló que más allá de las propuestas económicas, lograr la gobernabilidad es otro reto que deberá enfrentar el nuevo Gobierno

El analista económico, Gabriel Espinoza, señaló que los candidatos tienen que tomar en cuenta que la realidad económica en la que asumirán el Estado será distinta a las actuales en el país, tomando en cuenta que en la actualidad el tipo de cambio a dólares en el mercado paralelo es de alrededor de Bs 18 y cuando asuma el nuevo gobierno, el 8 de noviembre, será mayor, según la tendencia.

Sobre la propuesta del precandidato Samuel Doria Medina de inyectar $us 3.500 millones, dejó ver que el monto es insuficiente al señalar que solo en términos del déficit fiscal hay un saldo negativo de $us 5.000 millones, según los datos que maneja, y agregó que a esto hay que sumar los depósitos en dólares retenidos del público, que están alrededor de los $us 2.000 millones de dólares.

No obstante, Espinoza remarcó que el reto de Doria Medina será lograr gobernabilidad. “El desafío principal, más allá de la estructura económica que plantea Samuel, será lograr gobernabilidad”, sostuvo.

Además, detalló que más allá del flujo económico, hay una serie de pasivos que no están siendo reportados, no se sabe cuáles son las deudas que se tiene con los importadores de combustible, los pasivos con las empresas públicas y sus proveedores, entre otros.

Doria Medina en una entrevista con la red Unitel el domingo propuso que, entre sus primeras medidas, si es elegido como presidente, será cerrar empresas deficitarias, eliminar la subvención del diésel y recortar el gasto público.

Ante ello, Espinoza, señaló que se debe ser “honestos, va haber un periodo recesivo, probablemente, durante los primeros meses, quizá el primer año de cualquier Gobierno”.

Sostuvo que los candidatos coinciden en que es necesaria la reducción del gasto público, inevitablemente lleva a una menor actividad económica, a lo que hay que sumar el ajuste de los precios, que si se maneja bien podría controlarse, pero caso contrario podría generar una espiral inflacionaria.

Por otro lado, remarcó que el tema del litio, “tema que no abordó a fondo Doria Medina”, remarcó que este mercado no está muy desarrollado y todavía tiene un factor político, por las demandas de los potosinos. “Hay que ser honestos el litio no es la bala de plata que muchos están esperando. Hay una serie de condiciones que impiden que este producto pueda remplazar los ingresos del gas, esa posibilidad es nula, no existe”, remarcó.

Por otro lado, remarcó que con el nuevo Gobierno va haber un reajuste en la economía, no se sabe la magnitud.

Finalmente, sobre la propuesta de elevar la edad de jubilación de los 58 a los 70 años, señaló que este planteamiento es más bien un sinceramiento a la situación real porque en Bolivia la fuerza laboral arranca muy temprano y en la mayoría de los casos se está trabajando después de los 70 años.