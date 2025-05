Estas son las restricciones para el primer día del peatón en Cochabamba

Silvia Sanchez

Este domingo 18 de mayo, el municipio del Cercado de Cochabamba vivirá el primer día del peatón de la gestión 2025, fecha que fue modificada debido al conflicto de la basura, la actividad debió desarrollarse el primer domingo del mes de abril.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, la fecha ya fue establecida y socializada, y desde el Concejo Municipal de Cochabamba, dieron a conocer las restricciones fijadas para este domingo.

La circulación vehicular estará restringida desde las 09:00 de la mañana y las 18:00, en toda la jurisdicción del Cercado, solo podrán circular aquellos motorizados que cuentan con autorización.

Asimismo, están prohibidos los viajes interdepartamentales o interprovinciales por vía terrestre, debido a que las terminales cerrarán sus puertas durante la jornada y volverán a atender a partir de las 18.00 del domingo.

En cuanto a los permisos de circulación, el municipio de Cochabamba otorga autorizaciones excepcionales para la circulación vehicular, únicamente para emergencias médicas y el funcionamiento de sus instituciones de trabajo, entre otras similares. La solicitud se las realiza a través de la página: https://innova.cochabamba.bo

Durante el día del peatón, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, siendo la policía y la guardia municipal, las responsables del decomiso y destrucción del producto y en su defecto el arresto de 8 horas del infractor.

Las actividades educativas, recreativas, artísticas y culturales deberán considerar como único factor importante no sobrepasar los niveles de ruido establecido en la Ley de Medio Ambiente. Es decir, no sobrepasar entre los 65 – 68 decibeles entre las 09:00 am y las 18:00 horas.