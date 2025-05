Evo arremete contra Andrónico y dice que sus candidatos son “golpistas”

Evo Morales cree que Andrónico Rodríguez está perdiendo el apoyo del “pueblo” y que no tiene “ninguna moral para convocar a la unidad” si no respeta la decisión orgánica

El expresidente Evo Morales realizó este sábado una larga exposición de publicaciones de periódicos y de redes sociales para vincular a su pupilo político y ahora precandidato a la presidencia, Andrónico Rodríguez, con la derecha boliviana y el «imperio».

En un ampliado realizado en el Trópico, Morales leyó una serie de publicaciones para vincular a Rodríguez con el presidente Luis Arce, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, el empresario Marcelo Claure y hasta con el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Cómo es posible que su jefe de campaña de Camacho golpista haya acordado con Andrónico para que sea candidato a la vicepresidencia, no estoy mintiendo compañeros”, dijo Morales, al referirse a Enrique Bruno, quien, según una publicación periodística, dijo que tenía un acuerdo para ser el acompañante de Rodríguez.

Agregó que, además, un actual diputado de Creemos es candidato a primer senador de Beni por la alianza de Andrónico y que en Potosí esa agrupación tiene como postulante para el mismo cargo a un “cívico golpista” de 2019.

Entonces, “los golpistas ahora son candidatos a primer senador por Andrónico, camachistas, golpistas de Potosí. Estoy demostrando con documentación, no estoy mintiendo”, afirmó Morales.

Recordó también que Andrónico fue convocado a reuniones en una serie de ocasiones, pero que no asistió con excusas de viajes o enfermedad. Pero, “compañeros, no se hace así la política, la política se hace con la verdad, con sinceridad y honestidad”, sostuvo.

“Además de eso, yo públicamente convoqué: vuelva a casa, vuelva a su familia. Que respete la decisión orgánica, si su sindicato está con Evo, cómo no va a respetar eso; si no respetamos la vida orgánica, la decisión orgánica, no tenemos ninguna moral para convocar a la unidad”, señaló.

Informó que, incluso, ayer (viernes) volvió a llamar a Rodríguez, pero que no contestó ni devolvió la llamada.

Consideró que “la derecha y el imperio” están usando a Rodríguez para dividir a las organizaciones del Trópico.

“Ahora (…) al ver las listas, la gente se está retirando (de las filas de Andrónico), a mí me duele cómo tan joven va a perder el apoyo del pueblo”, afirmó.