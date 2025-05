Evo Morales lanza dardos al oficialismo y convoca a ‘compañeros sanos’ a volver a su proyecto

El exjefe de Estado trata de socavar la base social de Luis Arce, compuesta sobre todo por servidores públicos, a quienes pide priorizar la ‘conciencia revolucionaria.

Luis Arce y Evo Morales, cuando todo era risas entre ambos. Foto: Abi

Con una dura crítica a quienes, según él, priorizan intereses personales por encima del ideal revolucionario, Evo Morales volvió a la carga contra el gobierno de Luis Arce mediante un mensaje en sus redes sociales dirigido a los ‘compañeros sanos’ que trabajan en la administración pública; el exmandatario puso en el tapete una fuerte carga política e ideológica y convocó a esos servidores públicos a retornar a lo que denominó a sus raíces o, como denominó, ‘la cuna del proceso de cambio’.

Morales desde su ruptura con Luis Arce es un acérrimo crítico de las acciones gubernamentales; pasó de la admiración expresada hacia su exministro de Economía y Finanzas, de quien se refirió en varias oportunidades como el gestor del ‘milagro económico’ boliviano; a la denostación abierta al calificarlo posteriormente, una vez roto el cordón umbilical que los unía, como el ‘simple cajero’ de las gestiones en que lo acompañó en su gabinete ministerial.

“Convocamos a los compañeros sanos que están trabajando en el gobierno a que retornen a la cuna del proceso de cambio para que, con su honestidad y profesionalismo, se sumen al proyecto colectivo de salvar otra vez a la patria”, escribió el exjefe de Estado en su cuenta de la red social X, a propósito de la narrativa que manejan tanto él como sus seguidores de que es el único líder político que podrá revertir la crisis económica y retomar el camino de la prosperidad y el desarrollo.

Evo Morales en una anterior proclamación. Foto: Correo del Sur

La frase ‘salvar otra vez a la patria’ alude directamente al discurso con el que Morales ha venido construyendo su relanzamiento político de cara a las elecciones de 2025, en las que ya ha anunciado su intención de postular, pese a las trabas legales y políticas que enfrenta. El mensaje, por tanto, no solo es una crítica, sino también un intento de recuperar a esos militantes del MAS que en principio lo obedecían ciegamente.

Además, cuestionó a todas esas personas que prestan servicios en el aparato estatal y priorizan sus salarios antes que la construcción del denominado proceso de cambio; la crítica también se extendió a los dirigentes de las organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad aliado a Arce Catacora y de quienes dijo en todo momento que son funcionales al gobierno por intereses personales y prebendas; que carecen, además, de la representatividad de los movimientos populares, los cuales -asegura- están de su lado.

Luis Arce es proclamado candidato presidencial en Tarija. Foto: Abi

“Los que están por la plata y no por la patria —los prebendales— nunca garantizan los procesos revolucionarios. No tienen convicciones sino ambiciones. Jamás son leales”, subrayó a manera de advertencia velada dirigida a su excolaborador respecto a que cualquier momento se pueden desmarcar del Movimiento al Socialismo (MAS) y restarles su apoyo, porque no están en sus filas por ideología, sino por un mero interés económico.

Justamente, el líder del denominado bloque evista, que actualmente ya no forma parte del instrumento político debido a la disputa legal que favoreció a Luis Arce, volvió a arrogarse el liderazgo de los ‘verdaderos revolucionarios’; por ello, hizo la convocatoria directa a quienes, a pesar de formar parte del gobierno, aún mantendrían -a su juicio- un compromiso ideológico con el movimiento fundacional que es reivindicado por su facción.

Andrónico Rodríguez en Oruro el día de la aceptación de su postulación. Foto: Los Tiempos

El líder cocalero nuevamente apela a la ‘conciencia revolucionaria’, para posicionarse como el guardián del proyecto histórico del MAS e intenta apropiarse de la narrativa de la legitimidad ideológica frente a un gobierno al que acusa de haberse desviado del camino. “La lucha por la justicia y el bienestar para el pueblo nunca ha sido fácil. Pero siempre hay luchadores que no se rinden porque tienen conciencia revolucionaria”, puntualizó.

Desde hace más de dos años, el MAS atraviesa una división profunda entre los sectores leales a Morales y aquellos alineados con el presidente Arce. Esta fractura derivó en una disputa legal por la sigla del partido, múltiples cruces discursivos y acusaciones mutuas de traición, corrupción y oportunismo. En las pasadas semanas, otro actor se sumó a la película azul, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, quien socavó las bases de ambos frentes.