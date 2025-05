Evo Morales llama a un ‘Gran Reencuentro Nacional’ para enfrentar la exclusión política y el abuso de poder

El exmandatario nuevamente arremete contra Luis Arce al responsabilizarlo por la crisis económica y acusarlo de abuso de poder.

Los cocaleros del trópico de Cochabamba están en apronte. Foto: RKC

Ante la negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aceptar su candidatura presidencial bajo el paraguas del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan – Bol), porque esa organización política perdió su personalidad jurídica, el exmandatario Evo Morales convocó a un ‘Gran Reencuentro Nacional’ para precautelar el sistema democrático y enfrentar la amenaza de exclusión política que se cierne sobre los sectores populares, indígenas y campesinos.

La pasada jornada, los delegados de Pan-Bol y de la agrupación denominada EVO Pueblo intentaron infructuosamente inscribir a Morales, a su candidata a la Vicepresidencia, Wilma Alanoca y a los postulantes a asambleístas nacionales: la orden emanada por las autoridades electorales fue no dar paso a los enviados de esas organizaciones políticas, porque ambas no estaban habilitadas para participar en los comicios, la primera porque le fue retirada su personalidad política y la segunda porque no tramitó hasta la fecha ese requisito.

La dirigencia de los cocaleros del Chapare convoca a una movilización escalonada. Foto: RKC

“Ante el grave riesgo que hoy enfrenta la democracia y la amenaza real de excluir al movimiento indígena, campesino y popular de las elecciones, convoco al pueblo boliviano a un Gran Reencuentro Nacional. Es hora de unirnos para enfrentar a los verdaderos enemigos del país: la crisis económica y el abuso de poder”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de la red social X, a propósito de la determinación que, asegura, fue orquestada desde el Órgano Ejecutivo.

Tal cual lo hizo hace unas semanas, el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba apela nuevamente a la unidad y dejar de lado las diferencias, lo que podría entenderse como una sutil convocatoria a Andrónico Rodríguez, cuya postulación está en la congeladora hasta que este miércoles un tribunal beniano defina su destino; empero, el llamado no está dirigido al sector de Arce, porque con anterioridad, el exjefe de Estado ya dijo que nunca podría reunirse con quienes traicionaron a sus votantes.

Los campesinos también anuncian movilizaciones. Foto: RKC

“Podemos haber cometido errores, también tuvimos grandes aciertos, pero ahora la urgencia es clara: debemos dejar de lado las diferencias y construir una unidad firme para frenar la judicialización de la política, la criminalización de la protesta social y la corrupción que se ha vuelto intolerable”, enfatiza Morales, en clara alusión al gobierno de Arce Catacora, al cual responsabiliza de haber normalizado esos tres aspectos.

El expresidente advierte que esos tres factores amenazan con desmantelar los principios democráticos en el país. “Llamo a todos los que creen en una Bolivia con justicia social, con participación amplia y sincera, a retomar el camino del diálogo democrático y a defender, juntos, el Proceso de Cambio que nació del pueblo y para el pueblo” subraya el líder político. El pronunciamiento alimenta la creciente tensión política tras la decisión del TSE de inhabilitar su candidatura presidencial, lo que ha motivado anuncios de movilización de sus adeptos.

Wilma Alanoca y Evo Morales no pudieron consolidar su candidatura. Foto: Luis Gandarillas

Asimismo, aunque no aclara cuáles son las acciones legales que llevará a cabo para precautelar su supuesto derecho a participar en los comicios de agosto, pese a que tiene una prohibición constitucional a ser nuevamente candidato, el exdignatario reitera que Pan – Bol y EVO Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo) cumplieron con todos los requisitos para registrar a su binomio presidencial ante el TSE; incluso, afirma que en el trámite participó un notario de fe pública.

La convocatoria al ‘Gran Reencuentro Nacional’ es parte de la estrategia del exmandatario de reagrupar a los movimientos sociales y sus adeptos políticos ante lo que califica como un intento de proscripción y concentración de poder por parte del actual gobierno de Arce Catacora. En las próximas horas, la dirigencia afín a Morales anunciará cuáles serán las medidas de presión que implementarán en las próximas horas contra el Ejecutivo y el Órgano Electoral.