Evo y sus exministros piden la intervención de relatora de la ONU en el caso de la jueza Moreno

Fuente: Unitel

Evo Morales y más de 30 exministros piden la intervención de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en el caso de la detención de la jueza Lilian Moreno, que califican como ilegal y arbitraria, lo que representa una “violación flagrante al debido proceso, a la independencia judicial”.

“Naciones Unidas tiene que intervenir, no puede ser que un juez cada que tome una decisión, cuando no les gusta la decisión, meten preso al juez. Entonces, no hay posibilidad de estar defendidos en nuestros derechos”, señaló Teresa Morales, exministra del Gobierno de Evo Morales.

“Hemos presentado una carta ante la señora Margaret Satterthwite. relatora especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, denunciando y pidiendo la urgente intervención por la detención arbitraria de la jueza boliviana Lilian Moreno Cuéllar y vulneración de la independencia judicial”, añadió.

Las exautoridades señalaron en su texto que Moreno “fue privada de libertad de manera arbitraria, sin investigación previa ni proceso administrativo alguno tras dictar una resolución que anulaba una orden de aprehensión manifiestamente irregular”.

Evo Morales en investigado por presuntamente mantener relaciones con una menor de edad con quien tuvo una hija cuando era presidente del país. El caso se investiga en Tarija, donde se presume sucedieron los hechos.

La jueza cruceña anuló la orden de aprehensión en contra del exmandatario y derivó el caso a Cochabamba, donde reside Morales, lo que fue cuestionado por la Fiscalía y el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles.

En juicio de los exministros evistas, “esta detención constituye una violación flagrante al debido proceso, a la independencia judicial y los estándares internacionales de protección de magistrados” y se ejecutó en “un contexto de hostigamiento y persecución política contra operadores de justicia”, entre ellos Moreno, que en juicio de los ministros evistas “ejerce su función con independencia”.

Las exautoridades del Gobierno de Morales, denunciado en su momento por ejercer presión y manipular la Justicia, piden “que se exhorte al Estado boliviano a respetar la independencia judicial, el debido proceso y la aplicación de los precedentes constitucionales, en particular de la sentencia que protege a jueces frente a la investigaciones penales por decisiones jurisdiccionales”.

Horas antes, Evo Morales hizo un “llamado urgente” en el mismo sentido “ante la flagrante vulneración de la independencia judicial de la Juez Lilian Moreno” a denuncia del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Hago un LLAMADO URGENTE a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwite @SRjudgeslawyers, ante la flagrante vulneración de la independencia judicial de la Juez Lilian Moreno, quién hoy fue aprehendida… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 5, 2025

El líder cocalero dijo que la jueza dejó sin efecto “mandamientos de aprehensión librados ilegalmente” en su contra.

Para Morales, la aprehensión de la jueza es “un claro mensaje de intimidación, coacción y persecución para todos los Jueces, Juezas y operadores de justicia en Bolivia, que no cumplan con las órdenes ilegales y autoritarias dictadas por el Gobierno en el marco de la guerra judicial accionada en contra de mi candidatura a la Presidencia de Bolivia”.